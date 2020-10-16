Водоснабжение поселка ЗИФ: мэрия расторгла контракт с подрядчиком

16.10.2020 | 11:12

В Пензе прокуратура взяла на контроль ситуацию с водой в поселке ЗИФ.

При проверке выяснилось, что городская администрация долгое время не принимала мер «по надлежащей организации водоснабжения в указанном населенном пункте».

Эпопея со строительством водопровода в ЗИФе длится не один год. В июне 2019-го прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия мэрии.

28 октября прошлого года служители Фемиды возложили на администрацию обязанность организовать в поселке централизованную систему холодного водоснабжения.

Орган местного самоуправления подал апелляцию, но она осталась без удовлетворения, и 20 февраля 2020-го решение вступило в силу.

После того как разработали проектно-сметную документацию и она прошла экспертизу, подрядчик должен был к 30 сентября воплотить в жизнь мечту местных жителей. Но фирма, выигравшая контракт, в срок не справилась с задачей. По этой причине 9 октября контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«В настоящее время администрацией г. Пензы решается вопрос о завершении в кратчайшие сроки мероприятий по организации водоснабжения населения п. ЗИФ», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В конце июля на внеочередной сессии Пензенской городской думы, когда депутаты обсуждали перераспределение бюджетных средств, было объявлено, что деньги, предусмотренные на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ, предлагается направить на благоустройство общественной территории, ограниченной улицами К. Маркса, Белинского, Лермонтова, Советской.

Речь шла о сэкономленной сумме в 2 млн 583 тыс. рублей, которые в итоге решили потратить на обустройство дорожек к памятнику Матери, освещение территории вокруг него, засеивание травы, малые архитектурные формы.

Начальник управления капитального строительства Игорь Умнов тогда заверил, что жители поселка ЗИФ при этом не пострадают.