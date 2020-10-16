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Общество

Водоснабжение поселка ЗИФ: мэрия расторгла контракт с подрядчиком

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В Пензе прокуратура взяла на контроль ситуацию с водой в поселке ЗИФ.

При проверке выяснилось, что городская администрация долгое время не принимала мер «по надлежащей организации водоснабжения в указанном населенном пункте».

Эпопея со строительством водопровода в ЗИФе длится не один год. В июне 2019-го прокурор Октябрьского района обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия мэрии.

28 октября прошлого года служители Фемиды возложили на администрацию обязанность организовать в поселке централизованную систему холодного водоснабжения.

Орган местного самоуправления подал апелляцию, но она осталась без удовлетворения, и 20 февраля 2020-го решение вступило в силу.

После того как разработали проектно-сметную документацию и она прошла экспертизу, подрядчик должен был к 30 сентября воплотить в жизнь мечту местных жителей. Но фирма, выигравшая контракт, в срок не справилась с задачей. По этой причине 9 октября контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«В настоящее время администрацией г. Пензы решается вопрос о завершении в кратчайшие сроки мероприятий по организации водоснабжения населения п. ЗИФ», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В конце июля на внеочередной сессии Пензенской городской думы, когда депутаты обсуждали перераспределение бюджетных средств, было объявлено, что деньги, предусмотренные на строительство сетей водоснабжения в поселке ЗИФ, предлагается направить на благоустройство общественной территории, ограниченной улицами К. Маркса, Белинского, Лермонтова, Советской.

Речь шла о сэкономленной сумме в 2 млн 583 тыс. рублей, которые в итоге решили потратить на обустройство дорожек к памятнику Матери, освещение территории вокруг него, засеивание травы, малые архитектурные формы.

Начальник управления капитального строительства Игорь Умнов тогда заверил, что жители поселка ЗИФ при этом не пострадают.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

2 млн 583 тыс. рублей, которые в итоге решили потратить на обустройство дорожек к памятнику Матери, освещение территории вокруг него, засеивание травы, малые архитектурные формы.
хотелки жрецов секты рпц гораздо важнее жителей целого поселка!

Мало потраченных на бетонный новострой минимум 12 миллиардов бюджетных рублей, еще и на дорожки надо миллионы тратить!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь шла о сэкономленной сумме в 2 млн 583 тыс. рублей,
так сэкономленными они стали бы только после введения в эксплуатацию водопровода. А сейчас не денег не водопровода и нецелевое использование средств.

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