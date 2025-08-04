5 августа в сотнях домов Пензы отключат холодную воду

04.08.2025 | 08:56

С 8:00 вторника, 5 августа, до 8:00 среды, 6-го числа, в сотнях домов Пензы не будет холодной воды. Масштабное отключение связано с подготовкой к отопительному сезону: нужно остановить насосную станцию водопровода «Подгорная Новая», заменить запорную арматуру на распределительной сети.

По данным Горводоканала, ресурса не будет по следующим адресам:

- пр-д 8 Марта,

- ул. 8 Марта,

- ул. 9 Января,

- ул. Авиационная,

- Автоматный пер.,

- ул. Автономная,

- ул. Автономный Порядок,

- Автономный пр-д,

- ул. Активная,

- 2-й и 3-й Активные пр-ды,

- ул. Ангарская,

- 1-й и 2-й пр-ды Архангельского,

- ул. Архангельского,

- ул. Астраханская,

- ул. Аустрина,

- пр-д Бадигина,

- ул. Бадигина,

- ул. Баженова,

- ул. Байдукова,

- ул. Байкова,

- ул. Бакунина,

- ул. Баумана,

- ул. Бекешская,

- ул. Беляева,

- ул. Белякова,

- ул. Береговая,

- пр-д Богданова,

- ул. Богданова,

- ул. Бригадная,

- Бригадный туп.,

- ул. Б. Бугровка,

- ул. М. Бугровка,

- пр-д Будашкина,

- пр-д Будищева,

- ул. Будищева,

- ул. Бурденко,

- ул. Буровая,

- пер. Буровой,

- пр-д Буровой,

- ул. Ватутина,

- 1-й пр-д Верещагина,

- ул. Волжская,

- 3-й Волжский пр-д,

- ул. Володарского,

- ул. Воровского,

- ул. Ворошилова,

- ул. Восточная,

- ул. Вяземского,

- ул. Гагарина,

- ул. Галетная,

- 1, 2, 3, 4, 5 и 6-й Галетные пр-ды,

- ул. Гастелло,

- ул. Германа Титова,

- ул. Герцена,

- ул. Гладкова,

- ул. Гоголя,

- пр-д Гончарова,

- ул. Гончарова,

- Горбатов пер.,

- 1, 2 и 3-й Городищенские пр-ды,

- Горочный пр-д,

- ул. Гражданская, д. 66,

- 1, 2 и 3-й Гражданские пр-ды,

- 3, 4 и 5-й пр-ды Громова,

- ул. Громова,

- пр-д Дарвина,

- ул. Дарвина, д. 3,

- ул. Дегтярная, д. 1,

- ул. Декабристов, д. 24,

- ул. Демченко, д. 10,

- 1, 2, 3 и 4-й пр-ды Демьяна Бедного,

- ул. Демьяна Бедного,

- ул. Депутатская,

- ул. Дзержинского,

- ул. Докучаева,

- ул. Долгова,

- ул. Долгорукова,

- ул. Егорова,

- ул. Ерик,

- ул. Есенина,

- ул. Железнодорожная,

- ул. Жемчужная,

- Жемчужный пр-д,

- ул. Жуковского,

- ул. Заводская,

- Заводское шоссе,

- ул. Загоскина,

- ул. Заречная,

- СНТ Заря,

- ул. Затонная,

- 1-й и 2-й Затонные пр-ды,

- ул. Звездная,

- ул. Зеленый Овраг,

- ул. Злобина,

- ул. Измайлова,

- ул. Индустриальная,

- 2-й Индустриальный пер., 6,

- Индустриальный пер.,

- Индустриальный пр-д,

- ул. Инициативная,

- ул. Инсарская,

- ул. ИТР,

- ул. Кавказ,

- ул. Казанская,

- 1-й и 2-й Казанские пр-ды,

- пр-д Калинина, 2,

- ул. Калинина,

- ул. Каляева,

- ул. Каракозова,

- ул. Карла Маркса,

- ул. Карпинского,

- ул. Карьерная,

- ул. Касаткина,

- ул. Каштановая,

- 1, 2 и 3-й Каштановые пр-ды,

- ул. Киевская,

- ул. Кирова,

- ул. Кирпичная,

- пр-д Клары Цеткин, 4,

- ул. Клары Цеткин,

- ул. Ключевая,

- ул. Ключевского,

- ул. Колхозная,

- 2, 3 и 4-й Колхозные пр-ды,

- ул. Коммунистическая

- ул. Компрессорная,

- ул. Комсомольская,

- Конный пер.,

- ул. Кооперативная,

- ул. Коробкова,

- ул. Короленко, 3,

- 2-й и 3-й пр-ды Котовского,

- ул. Котовского,

- ул. Красная Горка,

- ул. Красная, 106,

- ул. Красноармейская,

- ул. Краснова,

- ул. Краснознаменная

- Краснознаменный пр-д,

- ул. Красносельская,

- 1, 2 и 3-й Красносельские пр-ды,

- ул. Крупской,

- ул. Крымская,

- ул. Кузнецкая,

- ул. Кулакова,

- ул. Кулибина,

- ул. Куприна,

- ул. Кураева,

- ул. Лагерная,

- пр-д Лажечникова,

- ул. Лажечникова,

- ул. Лазо,

- ул. Лебедевская,

- ул. Ленина,

- ул. Леонова,

- ул. Либерсона,

- ул. Литвинова Поляна,

- пр-д Литвинова,

- ул. Литвинова,

- ул. Литейная,

- 1, 2 и 3-й пр-ды Лобачевского,

- ул. Лобачевского,

- ул. Локомотивная,

- ул. Ломовская,

- 2-й пр-д Ломоносова,

- пр-д Ломоносова,

- ул. Ломоносова,

- ул. Луговая,

- 1-й и 2-й Луговые пр-ды,

- ул. Луначарского,

- ул. Лунинская,

- 1-й и 3-й пр-ды Макаренко,

- ул. Макаренко,

- ул. Максима Горького,

- с 1-го по 10-й Малиновые пр-ды,

- пр-д Маресьева,

- ул. Маресьева,

- пл. Маршала Жукова, 4,

- 1, 2 и 3-й пр-ды Матросова,

- пр-д Матросова,

- ул. Матросова,

- ул. Машиностроительная, 39,

- ул. Маяковского,

- ул. Мебельная,

- 1, 3 и 4-й пр-ды Мебельные,

- ул. Межрайонная,

- ул. Мельничная,

- ул. Менделеева,

- пр-д Металлистов,

- ул. Металлистов,

- ул. Мирская,

- ул. Можайского,

- 1-й и 3-й пр-ды Можайского,

- ул. Мокшанская,

- 1-й и 2-й пр-ды Молокова,

- ул. Молокова,

- 1, 2 и 3-й пр-ды МОПРа,

- пр-д МОПРа,

- ул. Моршанская,

- ул. Московская,

- ул. Мостовая,

- ул. Мотоциклетная,

- ул. Набережная реки Мойки,

- ул. Набережная реки Пензы,

- ул. Набережная реки Суры,

- ул. Насосная,

- ул. Нахимова, 14в,

- пр-д Некрасова,

- ул. Некрасова,

- пр-д Нестерова,

- ул. Нестерова,

- ул. Новая,

- ул. Ново-Гражданская,

- ул. Ново-Казанская,

- ул. Ново-Озерная,

- ул. Ново-Приютская,

- ул. Ново-Прогонная,

- ул. Ново-Черкасская,

- 1, 2, 3-й Новые пр-ды,

- ул. Новый Кавказ,

- ул. Овощная,

- 1-й и 3-й пр-ды Огарева,

- ул. Огарева,

- ул. Огородная,

- ул. Озерная,

- Озерный пер.,

- ул. Октябрьская,

- ул. Октября Гришина,

- ул. Осадная,

- ул. Осоавиахимовская,

- 1-й Осоавиахимовский пр-д,

- ул. Островная,

- ул. Островского,

- ул. Отдельная,

- 1-й и 2-й Отдельные пр-ды,

- ул. 1-я и 2-я Офицерские,

- 1, 2, 3 и 4-й Офицерские пр-ды,

- пр-д Павлова,

- ул. Павлова,

- ул. Павлушкина,

- ул. Парковая,

- ул. 2-я Партизанская,

- ул. Партизанская,

- ул. Пархоменко,

- ул. Пензенская,

- ул. Первомайская,

- ул. Перекоп,

- ул. Перовской,

- ул. Пески,

- ул. Пионерская,

- ул. Планетная,

- 1-й и 2-й Планетные пр-ды,

- Планетный пр-д,

- ул. Плеханова,

- пл. Победы,

- пр. Победы,

- ул. Пограничная,

- Пограничный пр-д,

- 1-й и 3-й Подгорные пр-ды,

- Подгорный пер.,

- ул. Пожарского,

- ул. Пойменная,

- ул. Полевая,

- ул. Полины Осипенко ул, д.2

- ул. Полярная, 6,

- 1-й Полярный пр-д,

- ул. Поселковая,

- ул. Почивалина,

- ул. Правды,

- Привокзальная площадь,

- ул. Придорожная,

- 1-й и 2-й Придорожные пр-ды,

- ул. Прогонная,

- Прогонный пр-д,

- ул. 2-я Проезжая,

- ул. Проезжая,

- 2-й Проезжий пр-д,

- ул. Производственная,

- 1-й и 2-й Производственные пр-ды,

- ул. Пролетарская,

- Пролетарский пр-д,

- ул. Проломная,

- ул. Проходная,

- ул. Пугачева,

- ул. Путевая,

- пр-д Пушкина,

- ул. Пушкина,

- ул. Рабочая, 7,

- ул. Б. Радищевская,

- 1-й и 2-й пр-ды Расковой,

- ул. Расковой,

- ул. Революционная,

- ул. Ремесленная,

- ул. Репина,

- ул. Рузаевская,

- ул. Ряжская,

- ул. Рязанская,

- ул. Салтыкова-Щедрина,

- ул. Санитарная, д. 10

- 1, 2, 3 и 4-й Санитарные пр-ды,

- ул. Саранская,

- ул. Сборная,

- М. пр-д Свердлова,

- ул. Свердлова,

- ул. Светлая,

- ул. Светлополянская,

- 1-й и 2-й Севастопольские пр-ды,

- ул. Северная,

- ул. Северополянская,

- 1, 2 и 3-й Северополянские пр-ды,

- пр-д Серафимовича,

- ул. Серафимовича,

- ул. Сердобская,

- ул. Серпуховская,

- ул. Славы,

- ул. Славянская,

- 1-й и 2-й Славянские пр-ды,

- ул. Слесарная,

- СНТ Южный,

- Совхоз Победа,

- ул. Совхозная,

- Совхозный пр-д,

- ул. Солдатская,

- 1-й и 2-й Солдатские пр-ды,

- ул. Сормовская,

- ул. Сортировочная,

- 1, 2 и 3-й Сортировочные пр-ды,

- 1, 2, 5 и 6-й Средние пр-ды,

- ул. Средняя,

- СТ Энергетик-2, д. 28,

- ул. Ставского,

- ул. Стадионная,

- пр-д Станюковича,

- ул. Станюковича,

- ул. Староречная,

- ул. Старо-Черкасская,

- ул. Стрелочная,

- ул. Стрельбищенская,

- ул. Строителей,

- ул. Суворова,

- ул. Сумская,

- Сумской пр-д,

- пр-д Сурикова,

- ул. Сурикова,

- ул. Сурская,

- ул. Тагильская,

- ул. Тамбовская,

- ул. Тарханова,

- ул. Татлина,

- Театральный пр-д,

- ул. Тельмана,

- ул. Теплова,

- ул. Терновского

- ул. Территория Депо-1,

- территория Совхоза Победа, уч. 2, д. 74,

- 2-й пр-д Тимирязева,

- пер. Тимирязева,

- ул. Тимирязева,

- ул. Тиражная,

- пр-д Титова,

- ул. Титова,

- ул. Токарная,

- 1-й и 2-й Токарные пр-ды,

- ул. Толстого,

- ул. Транспортная,

- Транспортный пер.,

- ул. Тухачевского,

- ул. Угловая,

- ул. Ударная,

- ул. Совхозная,

- ул. Уральская,

- ул. Урицкого,

- ул. Ухтомского,

- ул. Фабричная,

- ул. Фестивальная, 1,

- 1, 2 и 3-й Фестивальные пр-ды,

- ул. Физкультурная, 7,

- ул. Фрунзе,

- пер. Фурманова,

- ул. Фурманова,

- ул. Циолковского,

- 2-й пр-д Чаадаева,

- ул. Чаадаева,

- ул. Чайковского,

- ул. Чапаева,

- пр-д Челюскина,

- ул. Челюскина,

- ул. Черняховского,

- ул. Чехова,

- ул. Чкалова,

- ул. Шевченко,

- ул. Шмидта,

- ул. Шоссейная,

- пр-д Щербакова,

- ул. Щербакова,

- ул. Щорса,

- 1-й и 2-й пр-ды Яблочкова.

Изначально отключить воду планировали с 29 июля, но потом дату решили перенести.