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Общество

В центре Пензы на время изменят схему дорожного движения

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В центре Пензы частично ограничат движение автомобилей. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о пересечении улиц Кирова и Славы.

С 17 по 20 октября специалисты будут ремонтировать сети ливневой канализации. По этой причине схему движения на данном участке изменят.

Для водителей установят предупреждающие знаки о сужении дороги и необходимости снизить скорость до 20 километров в час.

Пензенцев просят учитывать ограничения при выборе маршрута.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото 2 penza-gorod.ru
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Гость||

А крестный ход когда будет?

Гость||

и полёт с иконой и кадилом

Гость||

будет

Гость||

penzainform.ru писал(a):

С 17 по 20 октября специалисты будут ремонтировать сети ливневой канализации.
Новая ливнёвка уже кирдык?Кстати на ул.Набережной реки Мойки трещина на дороге идёт поперёк ,там где полосу отсыпали,возможно и там с ливнёвкой будут проблемы.

Имя: Гость
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