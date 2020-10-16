В центре Пензы на время изменят схему дорожного движения

В центре Пензы частично ограничат движение автомобилей. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.
Речь идет о пересечении улиц Кирова и Славы.
С 17 по 20 октября специалисты будут ремонтировать сети ливневой канализации. По этой причине схему движения на данном участке изменят.
Для водителей установят предупреждающие знаки о сужении дороги и необходимости снизить скорость до 20 километров в час.
Пензенцев просят учитывать ограничения при выборе маршрута.
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А крестный ход когда будет?