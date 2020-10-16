В центре Пензы на время изменят схему дорожного движения

16.10.2020 | 15:26

В центре Пензы частично ограничат движение автомобилей. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о пересечении улиц Кирова и Славы.

С 17 по 20 октября специалисты будут ремонтировать сети ливневой канализации. По этой причине схему движения на данном участке изменят.

Для водителей установят предупреждающие знаки о сужении дороги и необходимости снизить скорость до 20 километров в час.

Пензенцев просят учитывать ограничения при выборе маршрута.