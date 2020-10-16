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Общество

В Пензе санитарную обработку улиц проводят раз в неделю

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Теперь городские скамейки украшают предупреждающие надписи «Проведена санитарная обработка». Объявления появились на малых архитектурных формах в сквере имени Лермонтова после того, как там побывали люди в защитных костюмах.

«Такая обработка сейчас проводится раз в неделю в скверах, парках, где обрабатываются лавочки. Также в городе обрабатываем остановочные павильоны и входные группы торговых центров», - сообщил начальник отдела Управления по делам ГОЧС г. Пензы Руслан Толмачев.

В емкостях, которые носят за плечами сотрудники городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, - хлорсодержащий раствор с безопасной для человека, но губительной для вирусов концентрацией активного вещества.

После обработки поверхности садиться на скамейку можно не раньше чем через два часа. Такого практически никто не знает, именно поэтому на продезинфицированный объект крепится предупреждающая табличка. Ее убирают после того, как истечет определенное правилами время.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

хватит врать-то город не подметают и в подъездах не моют уже полгода хотя деньги жкх удерживает за уборку

Гость||

Хорошо дождь прошел, вот и вся обработка, больше ничего не видела с начала эпидемии, про автобусы точно знаю, никто централизованно не обрабатывает, если только инициатива самого кондуктора, из школы ребенок приходит с такой пыльной подошвой и дном портыеля, как будто там полы вообще не моют.

Гость||

Почему детские площадки не дезинфицируют???

Имя: Гость
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