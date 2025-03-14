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Общество

На борьбу с клещами в Пензенской области выделят 4 млн рублей

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На противоклещевую обработку летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения в этом году в Пензенской области из муниципальных бюджетов будет выделено более 4 млн рублей.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, акарицидные препараты применят на площади 255 га, в том числе на 115 га детских летних лагерей.

На портале госзакупок размещена документация на проведение подготовительных работ и барьерной акарицидной обработки излюбленных мест отдыха жителей Пензы.

Так, уничтожение клещей на Олимпийской аллее и в веревочном парке обойдется в сумму около 2 000 000 руб., на Тропе здоровья - в 879 000, в Учительском сквере - в 249 000 рублей.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала этого года в регионе зарегистрирован 1 случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителя Шемышейского района. Заражение произошло еще в 2024 году, болезнь была выявлена только в 2025-м из-за длительной инкубации.

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