Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|14:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Озвучена география новых случаев коронавируса в Пензенской области

Печать

В пятницу, 16 октября, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса.

В Пензе зарегистрировано 104 пациента, в Шемышейском районе - 14, в Колышлейском - 11, в Мокшанском - 10. 9 инфицированных прибавилось в Пензенском районе, 5 - в Заречном, 4 - в Бессоновском районе, по 1 - в Спасском, Наровчатском и Иссинском.

Среди пациентов есть годовалый ребенок и 11-летний подросток. Всего с начала эпидемии заразились 693 несовершеннолетних.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе – 12 734. Под наблюдением находятся 5 678 человек, сняты с него 35 666.

В вирусологической лаборатории на коронавирус протестирован 86 691 пациент (всего 89 034 исследования), в лабораториях лечебной сети - 247 981 (всего 263 840 исследований). За сутки обследовали 2 955 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Что с картой?

Гость||

Когда начнут строительство крематория.? Это не последняя зараза. Требования Роспотребнадзора часто не выполняются.

Уничтожаем сами себя.

Гость||

В китайском городе 9-миллионный город протестировали весь! за 5 дней! на ковид. Вот где забота о людях!

Гость||

Мы зато половцев и печенегов победили!

Гость||

Каменка как будто умерла, тогда надо убрать ее из вашей карты, а то вообще 2 месяца неприбавляется совсем, хотя ужас сколько больных. Поимели бы совесть так писать вранье ваше, уж лучше бы было вообще убрать ваши враньевские данные.

Гость||

А в Заречном +37!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте