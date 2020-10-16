Озвучена география новых случаев коронавируса в Пензенской области

16.10.2020 | 13:08

В пятницу, 16 октября, в региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев коронавируса.

В Пензе зарегистрировано 104 пациента, в Шемышейском районе - 14, в Колышлейском - 11, в Мокшанском - 10. 9 инфицированных прибавилось в Пензенском районе, 5 - в Заречном, 4 - в Бессоновском районе, по 1 - в Спасском, Наровчатском и Иссинском.

Среди пациентов есть годовалый ребенок и 11-летний подросток. Всего с начала эпидемии заразились 693 несовершеннолетних.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в регионе – 12 734. Под наблюдением находятся 5 678 человек, сняты с него 35 666.

В вирусологической лаборатории на коронавирус протестирован 86 691 пациент (всего 89 034 исследования), в лабораториях лечебной сети - 247 981 (всего 263 840 исследований). За сутки обследовали 2 955 человек.