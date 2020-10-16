Министр здравоохранения рассказал, кого госпитализируют с коронавирусом

16.10.2020 | 20:31

По данным на пятницу, 16 октября, в Пензенской области развернуто 2 437 инфекционных коек. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

«Это где-то на 200 коек меньше, чем было развернуто в весенне-летний период. Особенностью этого периода является то, что мы не задействовали областную клиническую больницу», - пояснил министр.

В этом учреждении (и в больнице имени Г. А. Захарьина) продолжается плановая госпитализация пациентов. Во время первой волны от нее отказывались.

«Мы понимаем, что не можем оставлять население без плановой медицинской помощи. Поэтому необходимость разворачивания дополнительных коек будем смотреть», - добавил Никишин.

По его словам, введение новых схем лечения позволяет проводить его более эффективно и в более короткие сроки.

«Если раньше больные лежали по 20-21 дню, то теперь - по 13-14. И при первом же отрицательном анализе на COVID мы переводим на амбулаторное лечение, где они долечиваются, делают повторный анализ и при наличии двух отрицательных анализов выписываются на работу», - уточнил чиновник.

При этом госпитализируют только больных с тяжелым течением инфекции и лиц старше 65 лет.

«У старших возрастных групп мы смотрим: даже если изменения незначительны, но есть такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, эндокринологические нарушения в виде ожирения, мы стараемся их госпитализировать, потому что, как правило, мы видим, что у них это заболевание протекает тяжело», - подчеркнул министр здравоохранения.