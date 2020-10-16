Сетевое издание|18+|Пятница|16 окт 2020|22:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Министр здравоохранения рассказал, кого госпитализируют с коронавирусом

Печать

По данным на пятницу, 16 октября, в Пензенской области развернуто 2 437 инфекционных коек. Об этом сообщил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в программе «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза».

«Это где-то на 200 коек меньше, чем было развернуто в весенне-летний период. Особенностью этого периода является то, что мы не задействовали областную клиническую больницу», - пояснил министр.

В этом учреждении (и в больнице имени Г. А. Захарьина) продолжается плановая госпитализация пациентов. Во время первой волны от нее отказывались.

«Мы понимаем, что не можем оставлять население без плановой медицинской помощи. Поэтому необходимость разворачивания дополнительных коек будем смотреть», - добавил Никишин.

По его словам, введение новых схем лечения позволяет проводить его более эффективно и в более короткие сроки.

«Если раньше больные лежали по 20-21 дню, то теперь - по 13-14. И при первом же отрицательном анализе на COVID мы переводим на амбулаторное лечение, где они долечиваются, делают повторный анализ и при наличии двух отрицательных анализов выписываются на работу», - уточнил чиновник.

При этом госпитализируют только больных с тяжелым течением инфекции и лиц старше 65 лет.

«У старших возрастных групп мы смотрим: даже если изменения незначительны, но есть такие сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, эндокринологические нарушения в виде ожирения, мы стараемся их госпитализировать, потому что, как правило, мы видим, что у них это заболевание протекает тяжело», - подчеркнул министр здравоохранения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — russia58.tv
0
0
0
0
 
Гость||

Сколько больных на кислороде и в отделении реанимации ?Вы куда возите пожилых , в Бессоновку с их сопутствующими заболеваниями ?На погибель !

Гость||

В других регионах закрывают дневные стационары, сокращают плановую госпитализацию.Ну в Пензе всё наоборот, лишь бы перед Москвой отчитаться.Людей в Пензе нужно лечить !

Гость||

Министр захоронения, да

Гость||

Гость писал(a):

В других регионах закрывают дневные стационары, сокращают плановую госпитализацию.Ну в Пензе всё наоборот, лишь бы перед Москвой отчитаться.Людей в Пензе нужно лечить !
То есть планово лечить больных не надо - пусть страдают, умирают?

Гость||

Теперь ясно почему среди умерших 40-50 летние их не госпитализируют, выходит мы не нужны.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте