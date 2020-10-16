Для жителей региона стартовал молодежный форум «Точка смыслов»

16.10.2020 | 21:01

Действительное превзошло желаемое. Изначально молодежный образовательный форум «Точка смыслов» хотели провести только в Кузнецке. Но потом мероприятие из-за сложившейся эпидобстановки преобразовали в онлайн-формат и сделали областным.

С помощью Всемирной паутины различные эксперты общаются с парнями и девушками, отвечают на вопросы.

«Могут подключаться любые люди региона. У нас четыре направления: «Политика прорыва», «Вызовы бизнеса», медианаправления «Цифры» и «Образование нашего века», - сообщила организатор форума «Точка смыслов» Ксения Малышева.

Самая массовая встреча в рамках форума - церемония открытия. Затем молодежь перенесла контакт со спикерами в виртуальную реальность.

Более 250 человек захотели участвовать в «Точке смыслов».

«Это мне даст очень много информации, которую я смогу использовать. У меня будет много интересных вопросов для спикеров об их профессиональном пути, чего они достигли и каким образом», - рассказала участница форума Наталья Букина.

Итоги образовательного форума подведут через три дня. Всем желающим помогут разработать и реализовать в ближайшем будущем полезные проекты.