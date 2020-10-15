В Пензе проверили готовность снегоуборочной техники к зиме

В Пензе проверили, как МУП «Пензадормост» готово к зимним снегопадам. Сотрудники мэрии оценили количество техники, наличие реагентов.
В распоряжении предприятия сейчас имеется 103 спецмашины: трактора, пескоразбрасыватели, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, малогабаритная техника. Транспортные средства и механизмы отремонтировали и покрасили.
Готовы дорожники и к обработке проезжей части и тротуаров реагентами. В запасах МУП имеется 8 499 тонн песко-соляной смеси, 2 210 тонн технической соли галит, более 50 тонн «Бионорда».
Как сообщили в пресс-службе администрации города, в случае сильных снегопадов будут привлекать субподрядчиков. Также в Пензе появилась вторая снегоплавильная установка на газовом топливе, что позволит увеличить объем вывоза снега.
Установка будет располагаться в центре города, рядом с первой. Сейчас ее монтаж подходит к завершению.
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