В Пензе проверили готовность снегоуборочной техники к зиме

15.10.2020 | 15:30

В Пензе проверили, как МУП «Пензадормост» готово к зимним снегопадам. Сотрудники мэрии оценили количество техники, наличие реагентов.

В распоряжении предприятия сейчас имеется 103 спецмашины: трактора, пескоразбрасыватели, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, малогабаритная техника. Транспортные средства и механизмы отремонтировали и покрасили.

Готовы дорожники и к обработке проезжей части и тротуаров реагентами. В запасах МУП имеется 8 499 тонн песко-соляной смеси, 2 210 тонн технической соли галит, более 50 тонн «Бионорда».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в случае сильных снегопадов будут привлекать субподрядчиков. Также в Пензе появилась вторая снегоплавильная установка на газовом топливе, что позволит увеличить объем вывоза снега.

Установка будет располагаться в центре города, рядом с первой. Сейчас ее монтаж подходит к завершению.