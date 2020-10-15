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Общество

В Пензе проверили готовность снегоуборочной техники к зиме

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В Пензе проверили, как МУП «Пензадормост» готово к зимним снегопадам. Сотрудники мэрии оценили количество техники, наличие реагентов.

В распоряжении предприятия сейчас имеется 103 спецмашины: трактора, пескоразбрасыватели, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, малогабаритная техника. Транспортные средства и механизмы отремонтировали и покрасили.

Готовы дорожники и к обработке проезжей части и тротуаров реагентами. В запасах МУП имеется 8 499 тонн песко-соляной смеси, 2 210 тонн технической соли галит, более 50 тонн «Бионорда».

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в случае сильных снегопадов будут привлекать субподрядчиков. Также в Пензе появилась вторая снегоплавильная установка на газовом топливе, что позволит увеличить объем вывоза снега.

Установка будет располагаться в центре города, рядом с первой. Сейчас ее монтаж подходит к завершению.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Как только начинается зима, этих машин уже не будет... Демонстрируют из года в год....

Гость||

Демонстрируют такое кол-во автопарка для того, чтобы гсм можно было списывать в полном объеме... а уж будут они снег убирать - или стоять там же, где и летом - это другой вопрос.

Гость||

Парад был?

Гость||

танк не успел доехать

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.10.2020 15:52|

Как только начинается зима, этих машин уже не будет... Демонстрируют из года в год....

Кочующий по городам автопарк уборочной техники)

Гость||

Если кто то сомневается в готовности , давайте доживём до зимы , а там и будем обсуждать всё выше продемонстрированное.

Гость||

Показуха! Первый же снег и будет коллапс. А почему среди них нет танка?

Гость||

Гость писал(a):

Если кто то сомневается в готовности , давайте доживём до зимы , а там и будем обсуждать всё выше продемонстрированное.
А ты свято веришь в их готовность, святая простота?

Имя: Гость
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