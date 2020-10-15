В Кузнецке пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП

15.10.2020 | 09:47

В Кузнецке сотрудникам Росгвардии удалось задержать водителя, совершившего ДТП и пытавшегося покинуть место инцидента.

Около 4:00 в понедельник, 12 октября, правоохранители патрулировали улицы и увидели автомобиль «Лада-Калина». Управлявший им мужчина врезался в чугунное ограждение и повредил его, а затем хотел уехать. Росгвардейцы задержали водителя.

При беседе с ним стражи правопорядка заметили, что нарушитель пьян. Медицинское освидетельствование подтвердило их предположение. Выяснилось, что задержанный - 24-летний житель Неверкинского района. Ранее его лишили прав за пьяную езду.

«Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам ГИБДД ОМВД России по Кузнецку. Ему грозит уголовная ответственность», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления Росгвардии.