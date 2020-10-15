Сетевое издание|18+|Четверг|15 окт 2020|15:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Мусорный полигон в Никольском районе признали незаконным

Печать

В Никольском районе региональному оператору запретили хранить мусор на муниципальной земле.

В поле зрения прокуратуры попал ООО «Экопром», которому в апреле 2019 года администрацией под свалку ТКО был предоставлен участок площадью 50 тыс. кв. м. Срок аренды обозначили в три года.

В ходе проверки выяснилось, что полигон не внесен в госреестр объектов размещения отходов и территориальную схему обращения с ними.

«Кроме того, он не обустроен в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, так как не имеет ограждения, складирование отходов производится и на примыкающей территории», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Таким образом, оператор более 11 месяцев собирал и хранил мусор на земле незаконно.

Главе администрации района внесено представление об устранении нарушений. Договор аренды расторгнут. Размещение отходов на данном участке теперь под запретом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Браво. Теперь Никольский район утонет в мусоре.

Гость||

Умничка Вы)

Гость||

Значит будут сыпать в другое место, или закроют глаза, РОССИЯ

Гость||

Еще один артобъект...

Гость||

Гость писал(a):

или закроют глаза, РОССИЯ
Это ты значит, родину не любишь. Поняяятно.

Гость||

А денежки за утилизацию исправно собирали. Кто теперь уберет незаконно насыпанный мусор и за чей счет банкет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте