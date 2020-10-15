Мусорный полигон в Никольском районе признали незаконным

15.10.2020 | 13:54

В Никольском районе региональному оператору запретили хранить мусор на муниципальной земле.

В поле зрения прокуратуры попал ООО «Экопром», которому в апреле 2019 года администрацией под свалку ТКО был предоставлен участок площадью 50 тыс. кв. м. Срок аренды обозначили в три года.

В ходе проверки выяснилось, что полигон не внесен в госреестр объектов размещения отходов и территориальную схему обращения с ними.

«Кроме того, он не обустроен в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, так как не имеет ограждения, складирование отходов производится и на примыкающей территории», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Таким образом, оператор более 11 месяцев собирал и хранил мусор на земле незаконно.

Главе администрации района внесено представление об устранении нарушений. Договор аренды расторгнут. Размещение отходов на данном участке теперь под запретом.