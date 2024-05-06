Сетевое издание|18+|Понедельник|6 мая 2024|13:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Длинные выходные не порадуют пензенцев погодой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Началась короткая рабочая неделя, после которой у россиян будет четыре выходных подряд. Однако с 9 по 12 мая жителям Пензенской области не стоит надеяться на жаркую и солнечную погоду, все дни ожидаются облачными с прояснениями.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 9 мая, столбики термометров покажут +5…+7 градусов, но из-за северо-западного ветра будет казаться, что на улице холоднее.

С пятницы начнет теплеть, воздух прогреется до +9…+11.

В субботу местами пройдет небольшой дождь, при этом температура поднимется до отметок +11…+15. Прогнозируется слабый юго-западный ветер.

В воскресенье, 12 мая, осадков не ожидается, а термометры покажут +13…+14 градусов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте