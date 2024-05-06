Длинные выходные не порадуют пензенцев погодой

Началась короткая рабочая неделя, после которой у россиян будет четыре выходных подряд. Однако с 9 по 12 мая жителям Пензенской области не стоит надеяться на жаркую и солнечную погоду, все дни ожидаются облачными с прояснениями.
По прогнозам синоптиков, в четверг, 9 мая, столбики термометров покажут +5…+7 градусов, но из-за северо-западного ветра будет казаться, что на улице холоднее.
С пятницы начнет теплеть, воздух прогреется до +9…+11.
В субботу местами пройдет небольшой дождь, при этом температура поднимется до отметок +11…+15. Прогнозируется слабый юго-западный ветер.
В воскресенье, 12 мая, осадков не ожидается, а термометры покажут +13…+14 градусов.
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