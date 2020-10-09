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Общество

Опубликованы правила для прибывающих в регион из других стран

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В пятницу, 9 октября, на официальном сайте правительства Пензенской области опубликовали правила для прибывающих. Соответствующие изменения были внесены в постановление о введении режима повышенной готовности от 16 марта.

Требования распространяются на тех, кто возвращается в область из других стран, неблагополучных по коронавирусу.

Итак, о своем возвращении из-за рубежа обязательно нужно сообщить на горячую линию Пензенской области по номеру 8 (8412) 42-09-47, указав место, время пребывания и передав контактную информацию.

В течение трех дней с момента прибытия следует сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. При появлении респираторных симптомов - сразу вызвать на дом врача.

«Иностранные граждане из других государств, где зафиксированы случаи COVID-19, въехать на территорию региона могут только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученных не позднее чем за двое суток до момента выезда с территории другого государства.

Они тоже обязаны сообщать о своем прибытии в Пензенскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию Пензенской области по номеру телефона 8 (8412) 42-09-47», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Те, кто возвращается в регион воздушным транспортом, до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) должны заполнить электронную форму на портале госуслуг, а потом, на борту самолета, - анкету прибывающего.

Также за три дня необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на портале госуслуг.

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). В случае ухудшения самочувствия в течение 14 дней с момента прибытия вызвать врача на дом. Если эти требования прилетающий в Россию не выполнит, ему могут назначить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей», - предупредила пресс-служба.

8 октября на совещании в правительстве чиновники назвали причины роста числа зараженных в Пензенской области. Среди них - значительное количество жителей, вернувшихся из разных регионов после поездок.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Можно предположить, что это традиционно попадающие в первую десятку
Настоящие журналисты ничего не предполагают, они излагают факты. Но ПИ нет журналистов, там только сотрудники сми.

Гость||

Гость писал(a):

Настоящие журналисты ничего не предполагают, они излагают факты.
Вы дурачок? Путаете журналиста и репортёра?

Гость||

Отлично! Бюджет пополнится на 40 тыс. с каждого приезжего (в т.ч. возвращающихся своих), т.к. хрен где кто сделает у нас тест на ковид у нас просто так и хрен докажет, что приехал из благополучного региона.

Гость||

то есть, губернатор, когда вернется из своего отпуска, будет делать все по этой инструкции?

Гость||

тест ПЦР ничего не выявляет, сплошная туфта ложноположительная

Гость||

А как они узнают, если на авто ездил?

Гость||

Во дебилизм-то!

Больные - они не из других городов,а из соседнего двора,дома, квартиры,наконец!

И что,я,приехав из Москвы,например,попрусь тест сдавать что-ли?

За чей счёт,спрашивается?

В Пензе гораздо больше больных,чем в той же Москве,на душу населения,просто здесь скрывают и тестов в тысячи раз меньше делают!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

О каких именно субъектах РФ идет речь, при этом не уточняется.
Лютые тупари

Гость||

Пора закрыть Пензу на замок. А всех кто прибывает прямо с трасс и вокзалов отправлять на карантин в детские лагеря в области:-)

Гость||

И тебя тоже барана отправить в лагеря области. А тех кто переболел ранее, тоже в изоляцию клоун?

Имя: Гость
Комментарий:

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