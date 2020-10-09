Опубликованы правила для прибывающих в регион из других стран

09.10.2020 | 10:36

В пятницу, 9 октября, на официальном сайте правительства Пензенской области опубликовали правила для прибывающих. Соответствующие изменения были внесены в постановление о введении режима повышенной готовности от 16 марта.

Требования распространяются на тех, кто возвращается в область из других стран, неблагополучных по коронавирусу.

Итак, о своем возвращении из-за рубежа обязательно нужно сообщить на горячую линию Пензенской области по номеру 8 (8412) 42-09-47, указав место, время пребывания и передав контактную информацию.

В течение трех дней с момента прибытия следует сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. При появлении респираторных симптомов - сразу вызвать на дом врача.

«Иностранные граждане из других государств, где зафиксированы случаи COVID-19, въехать на территорию региона могут только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученных не позднее чем за двое суток до момента выезда с территории другого государства.

Они тоже обязаны сообщать о своем прибытии в Пензенскую область, месте, датах пребывания и контактную информацию на горячую линию Пензенской области по номеру телефона 8 (8412) 42-09-47», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Те, кто возвращается в регион воздушным транспортом, до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс) должны заполнить электронную форму на портале госуслуг, а потом, на борту самолета, - анкету прибывающего.

Также за три дня необходимо сдать тест на коронавирус методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на портале госуслуг.

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). В случае ухудшения самочувствия в течение 14 дней с момента прибытия вызвать врача на дом. Если эти требования прилетающий в Россию не выполнит, ему могут назначить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей», - предупредила пресс-служба.

8 октября на совещании в правительстве чиновники назвали причины роста числа зараженных в Пензенской области. Среди них - значительное количество жителей, вернувшихся из разных регионов после поездок.