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Общество

Пензячка рассказала о сложном этапе конкурса «Студентка России - 2020»

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«Короны сами по себе все тяжелые, потому что они достаются тяжелым трудом», - рассказала обладательница Гран-при конкурса «Студентка России - 2020» Дарья Березина.

Девушка это знает точно - такая награда у нее уже не первая.

Конкурс «Студентка России - 2020» проходил в Новосибирске. Там собрались 15 красавиц, каждая представляла свой регион. В течение нескольких суток они пытались очаровать жюри, демонстрируя не только внешние данные, но и другие таланты и достижения.

«Каждый день были определенные этапы: творчество, интеллектуальный конкурс, спортивный, - все это по отдельным дням. У нас был очень плотный график, расписанный по минутам», - отметила девушка.

Для Даши самым трудным оказался последний этап.

«В финальный день у нас было три дефиле: в национальном костюме (представляла область), танец в футболках самого конкурса и вечерний выход, самый красивый», - пояснила она.

Даша Березина не только завоевала Гран-при, но стала еще и самой патриотичной и самой интеллектуальной студенткой России.

На новосибирские состязания девушка попала после прошлогодней победы на областном конкурсе «Мисс студенчество» и участия на его всероссийском этапе.

Денежные премии и даже солидные призы из Сибири пензячка не привезла - не положены даже лучшей. На организаторов Даша не в обиде. Больше того - раздумывает, за какую корону бороться дальше. Предложения уже есть.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Что-то за последнее время много "коронованных" убивать стали. В чём причина? Может ведут себя неподобающи?

Гость||

Не, ну везёт худенькой, молоденькой, опять выиграла.По большому счёту красоты мы не увидели, обычная , на улице встретишь и не обратишь внимания. Но знать судьба такой у неё ..конкурсы выигрывать на пустом месте.

Гость||

Помогу выиграть корону мисс всего,недорого.Цена зависит от данных коронованной.

Гость||

Красота то какая, ляпота! Ах вот ты где муженек, я целых два битых часа его ищу, бегаю, ноги стёрла до коленок , а он вон где, студенткой любуется местной, мисс-вуз. Вот сейчас придём домой я тебе устрою, уйди старуха, я в печали..Натали, утоли мои печали , утоли ..и за старуху и за Натали получишь ..старый хрыч.

Имя: Гость
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