Пензячка рассказала о сложном этапе конкурса «Студентка России - 2020»

«Короны сами по себе все тяжелые, потому что они достаются тяжелым трудом», - рассказала обладательница Гран-при конкурса «Студентка России - 2020» Дарья Березина.
Девушка это знает точно - такая награда у нее уже не первая.
Конкурс «Студентка России - 2020» проходил в Новосибирске. Там собрались 15 красавиц, каждая представляла свой регион. В течение нескольких суток они пытались очаровать жюри, демонстрируя не только внешние данные, но и другие таланты и достижения.
«Каждый день были определенные этапы: творчество, интеллектуальный конкурс, спортивный, - все это по отдельным дням. У нас был очень плотный график, расписанный по минутам», - отметила девушка.
Для Даши самым трудным оказался последний этап.
«В финальный день у нас было три дефиле: в национальном костюме (представляла область), танец в футболках самого конкурса и вечерний выход, самый красивый», - пояснила она.
Даша Березина не только завоевала Гран-при, но стала еще и самой патриотичной и самой интеллектуальной студенткой России.
На новосибирские состязания девушка попала после прошлогодней победы на областном конкурсе «Мисс студенчество» и участия на его всероссийском этапе.
Денежные премии и даже солидные призы из Сибири пензячка не привезла - не положены даже лучшей. На организаторов Даша не в обиде. Больше того - раздумывает, за какую корону бороться дальше. Предложения уже есть.
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