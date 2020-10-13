Сетевое издание|18+|Вторник|13 окт 2020|10:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном на карантин по COVID-19 ушли 4 группы в детских садах

Печать

На понедельник, 12 октября, в Заречном на карантин по коронавирусной инфекции закрыта школа № 226, класс в гимназии № 216, а также четыре группы в детских садах № 7, 11 и 15.

Эпидемическую ситуацию, сложившуюся в городе, обсудили на планерке в администрации. Руководитель межрегионального управления № 59 ФМБА Людмила Куликова сообщила, что количество случаев ОРВИ за минувшую неделю увеличилось более чем в два раза. На высоком уровне остается и заболеваемость коронавирусной инфекцией. Основная масса заразившихся - работающее население Заречного.

Ранее сообщалось, что перинатальный центр закрытого города перепрофилируют в инфекционный госпиталь. Там будет создано 60 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. На сегодняшний день мест в МСЧ-59 не осталось.

На 12 октября всего в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыли 1 школу, 43 класса и 9 групп в детских садах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте