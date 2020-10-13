В Заречном на карантин по COVID-19 ушли 4 группы в детских садах

13.10.2020 | 09:33

На понедельник, 12 октября, в Заречном на карантин по коронавирусной инфекции закрыта школа № 226, класс в гимназии № 216, а также четыре группы в детских садах № 7, 11 и 15.

Эпидемическую ситуацию, сложившуюся в городе, обсудили на планерке в администрации. Руководитель межрегионального управления № 59 ФМБА Людмила Куликова сообщила, что количество случаев ОРВИ за минувшую неделю увеличилось более чем в два раза. На высоком уровне остается и заболеваемость коронавирусной инфекцией. Основная масса заразившихся - работающее население Заречного.

Ранее сообщалось, что перинатальный центр закрытого города перепрофилируют в инфекционный госпиталь. Там будет создано 60 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. На сегодняшний день мест в МСЧ-59 не осталось.

На 12 октября всего в Пензенской области на карантин по коронавирусу закрыли 1 школу, 43 класса и 9 групп в детских садах.