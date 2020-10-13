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Общество

В Пензе теплоноситель подали ко всем многоквартирным домам

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В Пензе к источникам тепла подключили все многоквартирные дома с централизованным отоплением. О ходе отопительного сезона сообщил утром во вторник, 13 октября, заместитель главы администрации по городскому хозяйству Олег Денисов.

«Из 2 551 многоквартирного дома 48 остаются без отопления по решению правления ТСЖ и ЖСК. Но и там в течение одного-двух дней откроют задвижки, так как в выходные дни прогнозируется похолодание», - пояснил Денисов во время аппаратного совещания.

Кроме того, теплоноситель подан во все образовательные организации (школы, детские сады и учреждения дополнительного образования) и стационары больниц.

Ситуацию на всех объектах держат на контроле, заседания штаба по отопительному сезону проводят ежедневно, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 28 сентября. Планировалось, что ресурс поступит всем потребителям к 8 октября, однако сроки сместились. Пуск тепла производили до 12 октября включительно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вовремя. Молодцы.

Гость||

Кулакова 4 холодные батареи во всем доме

Гость||

Нa Зaпaдной поляне пропало отопление, почему?

Гость||

Радуйтесь, что пропало. Дома дышать нечем, батареи жгут, как при -30 на улице. Тепловики счастливы, карманы набить куда важнее, чем здоровье жителей.

Имя: Гость
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