Сетевое издание|18+|Четверг|28 авг 2025|21:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Ликбез

Могут ли оштрафовать за замену батареи?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь поменять батареи в квартире. На них есть краны, то есть нужно будет просто перекрыть, убрать старые и поставить новые. Могут ли меня оштрафовать, если я сделаю это сам?

Ответ специалиста

Если новая батарея того же типа, что и старая, вы не собираетесь менять схему отопления и не трогаете стояки, то штрафов быть не должно, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Однако если в процессе установки вы повредите общедомовые коммуникации, за это придется ответить: штраф - от 1 000 до 1 500 рублей.

Также, если вы врежете дополнительные секции или измените схему отопления без учета нагрузки на систему, нужно будет заплатить от 10 000 до 15 000 рублей, отметили специалисты.

При этом управляющая компания не имеет права выписывать штрафы - это могут делать только суд или жилинспекция.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте