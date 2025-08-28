Могут ли оштрафовать за замену батареи?

28.08.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь поменять батареи в квартире. На них есть краны, то есть нужно будет просто перекрыть, убрать старые и поставить новые. Могут ли меня оштрафовать, если я сделаю это сам?

Ответ специалиста

Если новая батарея того же типа, что и старая, вы не собираетесь менять схему отопления и не трогаете стояки, то штрафов быть не должно, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Однако если в процессе установки вы повредите общедомовые коммуникации, за это придется ответить: штраф - от 1 000 до 1 500 рублей.

Также, если вы врежете дополнительные секции или измените схему отопления без учета нагрузки на систему, нужно будет заплатить от 10 000 до 15 000 рублей, отметили специалисты.

При этом управляющая компания не имеет права выписывать штрафы - это могут делать только суд или жилинспекция.