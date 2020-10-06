Пензенцы высказались о начале отопительного сезона

06.10.2020 | 20:12

Начало отопительного сезона в некоторых частях Пензы наступит на пять дней позже запланированного срока, заявили в городском управлении ЖКХ.

«Период гидравлических испытаний и заполнения теплоносителем продлен на 15 дней с момента подписания. Это связано с теплой погодой, чтобы не совершать перетоп», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 28 сентября. Ранее планировалось, что ресурс поступит ко всем потребителям к 8-му числу. Теперь говорят про следующий понедельник - 12 октября.

«На сегодняшний момент к центральному источнику отопления вместе с индивидуальным источником подключено порядка 1 000 домов из общего количества многоквартирных домов (около 3 000). По социальным объектам, которые сейчас начали заполняться, - уже более 50%, по стационарам, по объектам здравоохранения - 50%», - рассказал Александр Юлин.

На прошлой неделе опрос горожан показал, что мнения разделились почти 50/50 - одни говорили, что мерзнут в квартирах и нужно подавать ресурс, а вторые были категорически против: на улице тепло, кроме того, за отопление потом еще и платить придется. Теперь картина изменилась.

«Я считаю, что нужно. Сегодня три градуса мороза ночью было. Мы ждем», - отметила женщина.

«У нас северная сторона, прохладно», - сообщила прохожая.

«Мне и не давали бы, жарко. Сейчас дадут тепло, и топи улицу», - возразил мужчина.

Больше всего повезло тем, кто живет в домах с «умной» отопительной системой. Она стоит дороже обычной, но помогает экономить на потреблении.

«У нас регулируется и в квартире, и вообще, поэтому замечательно все, перетопа нет. Вечером больше делают, а днем убавляют», - поделился горожанин.

По словам начальника управления ЖКХ, не обходится без аварий на сетях. В понедельник ликвидировали два прорыва, во вторник - один.