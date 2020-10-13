Отключение водоснабжения на Севере перенесено на 19 октября

13.10.2020 | 11:01

Первоначально ООО «Горводоканал» планировало отключить водоснабжение в микрорайоне Север 15 октября в связи с заменой запорной арматуры D 300 мм, а также запорной арматуры на разводящих сетях водоснабжения на насосной станции водопровода «Бессоновская».

Однако по инициативе администрации города Пензы в связи с обращением крупного предприятия пищевой промышленности о переносе даты планируемого отключения в целях завершения необходимых промышленно-технологических процессов принято решение отключить воду с 8:00 до 22:00 в понедельник, 19 октября.

Выполнение данных видов работ необходимо для обеспечения бесперебойной работы насосной станции в зимний период.

Водоснабжение временно будет отключено на следующих улицах: Аустрина, Байкова, Депутатской, Каштановой (и в проездах), Лунинской, Можайской (и в проездах), Нестерова (и в проездах), Островной, Совхоз Победа, Северополянской (и в проездах), Сормовской, Сумской (и в проезде), Совхозной, Компрессорной, в проезде Сурикова, а также СНТ «Южный».

На период отключения по заявкам будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения, можно обращаться по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50.