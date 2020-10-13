Коронавирус: в Пензенской области установлен новый антирекорд

13.10.2020 | 10:41

В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Статистику на утро вторника, 13 октября, обнародовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе был выявлен 141 больной. Общее число заражений за время пандемии достигло 12 279. Таким образом, в регионе установлен новый антирекорд. Предыдущее максимальное значение (138 новых пациентов за 24 часа) зафиксировали 9 июня.

В России за последние сутки поставили 13 868 диагнозов COVID-19. Этот показатель - также самый большой за все время пандемии. 3 892 (28,1%) из новых пациентов не имеют клинических проявлений недуга.

Накануне стало известно о 140-й жертве опасной болезни в Пензенской области. Коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией, унесла жизнь женщины 1952 года рождения.

Выписали 35 пациентов. Число вылеченных пензенскими врачами теперь равняется 9 679.