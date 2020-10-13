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Общество

Коронавирус: в Пензенской области установлен новый антирекорд

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В Пензенской области продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции. Статистику на утро вторника, 13 октября, обнародовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе был выявлен 141 больной. Общее число заражений за время пандемии достигло 12 279. Таким образом, в регионе установлен новый антирекорд. Предыдущее максимальное значение (138 новых пациентов за 24 часа) зафиксировали 9 июня.

В России за последние сутки поставили 13 868 диагнозов COVID-19. Этот показатель - также самый большой за все время пандемии. 3 892 (28,1%) из новых пациентов не имеют клинических проявлений недуга.

Накануне стало известно о 140-й жертве опасной болезни в Пензенской области. Коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней субтотальной пневмонией, унесла жизнь женщины 1952 года рождения.

Выписали 35 пациентов. Число вылеченных пензенскими врачами теперь равняется 9 679.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А информацию по умершим берут только по больнице КИМ?

Гость||

А чем отличается коронавипус от пневмонии?

Гость||

Тем же, что и яичница от яиц

Гость||

статистика, которая ничего не отражает. Коронобесие продолжается. Вопрос первый: сколько тестов делали в мае-июне? Вопрос второй: сколько тестов делают сейчас? Вот если эти данные давать, тогда статистика будет хоть что-то отражать. А все эти громкие заголовки, "антирекорды коронавируса" зачем? Закашмаривать людей? А вообще вирус не опасен для подавляющего большинства.

Гость||
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Гость писал(a):

А вообще вирус не опасен для подавляющего большинства.
Надеюсь, все, кто с удовольствием твердит такое, сами окажутся в подавленном меньшинстве.

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь, все, кто с удовольствием твердит такое
давайте пораскинем мозгами (если, конечно, они есть):

1. Посыл первый - вирус очень опасен и очень заразен

2. Посыл второй - люди тотально не соблюдают предписания Роспотребнадзора по использованию СИЗ, дистанцированию, проводятся мероприятия, ярмарки, скотовозки-маршрутки забиты народом.

3. Предполагаемый вывод - большинство людей должны заболеть и очень тяжело.

НО заболело, согласно официальной статистике, менее 1 % от численности населения. Из них тяжелых доли процента.

Таким образом, первый посыл об опасности и заразности вируса неверен. И вирус оказывается не представляющим опасность для подавляющего большинства и не таким уж и заразным

Гость||

Допраздновались...

Гость||

Власть так и будет продолжать сидеть сложа руки???

Гость||

Гость писал(a):

Гость
а кто сказал, что официальная статистика верно отражает цифры заразившихся и цифры смертности?))

исходя из этого,Ваши выводы некорректны.

Гость||

Откуда ты знаешь, что власть сидит сложа руки? Может они руки в стороны развели?

Гость||

Надо больше строить деревянных доступных Уборных по городу это уменьшит бесхозные каловые массы во дворах и кустах от них и идет зараза.

Гость||

Гость писал(a):

Откуда ты знаешь, что власть сидит сложа руки? Может они руки в стороны развели?
Лишь бы че нить брякнуть

Гость||

"А чем отличается коронавипус от пневмониии" ну по сравнению с прошлым годом умерших типа от всех причин уже на 2000-2500 больше даже по официальной статистике. Что то подозрительно большая кореляция

Гость||

Это вирус боится лука необходимо минимум сьедать 5-6луковиц в день

Гость||

Обязательно смазывать маски чесноком этот вирус от таких масок отскакиват.

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Имя: Гость
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