COVID-19: Пензенская область на фоне регионов-соседей

13.10.2020 | 13:30

Во вторник, 13 октября, Пензенская область среди соседних регионов по числу случаев коронавируса, выявленных за сутки (141), заняла третью строчку антирейтинга.

Наибольший суточный прирост пациентов зафиксировали в Ульяновской области (169), затем идет Саратовская (155).

В Республике Мордовии за сутки подтвердили 65 случаев инфекции, в Тамбовской области - 64.

Согласно данным сайта «стопкоронавирус.рф», на 13 октября наибольшее количество заразившихся наблюдается в Ульяновской области. Из 17 395 подхвативших вирус жителей области выздоровели 14 156, скончались 190.

На втором месте по общему числу случаев коронавируса - Саратовская область. Из 17 294 заразившихся вирус побороли 11 660, погибли 126.

Третью строчку заняла Пензенская область с 12 279 случаями COVID-19. Выздоровели 9 679 жителей региона, скончались 140.

В Тамбовской области зарегистрировали 8 432 заболевших. 7 000 пациентов уже выписали из больниц, жертвами инфекции стали 46.

В Республике Мордовии заразилось 7 076 человек. Из них 5 865 поправились, 44 скончались.

Самое больше число заражений на 100 000 человек на данный момент зарегистрировано в Ульяновской области - 1 395,4. В Пензенской области это значение равняется 922,1, в Республике Мордовия - 878,9, в Тамбовской области - 815,8, в Саратовской - 702,2.