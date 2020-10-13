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Общество

COVID-19: Пензенская область на фоне регионов-соседей

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Во вторник, 13 октября, Пензенская область среди соседних регионов по числу случаев коронавируса, выявленных за сутки (141), заняла третью строчку антирейтинга.

Наибольший суточный прирост пациентов зафиксировали в Ульяновской области (169), затем идет Саратовская (155).

В Республике Мордовии за сутки подтвердили 65 случаев инфекции, в Тамбовской области - 64.

Согласно данным сайта «стопкоронавирус.рф», на 13 октября наибольшее количество заразившихся наблюдается в Ульяновской области. Из 17 395 подхвативших вирус жителей области выздоровели 14 156, скончались 190.

На втором месте по общему числу случаев коронавируса - Саратовская область. Из 17 294 заразившихся вирус побороли 11 660, погибли 126.

Третью строчку заняла Пензенская область с 12 279 случаями COVID-19. Выздоровели 9 679 жителей региона, скончались 140.

В Тамбовской области зарегистрировали 8 432 заболевших. 7 000 пациентов уже выписали из больниц, жертвами инфекции стали 46.

В Республике Мордовии заразилось 7 076 человек. Из них 5 865 поправились, 44 скончались.

Самое больше число заражений на 100 000 человек на данный момент зарегистрировано в Ульяновской области - 1 395,4. В Пензенской области это значение равняется 922,1, в Республике Мордовия - 878,9, в Тамбовской области - 815,8, в Саратовской - 702,2.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дайте статистику на 100000 населения!!! Размер и население у регионов разные. Мериться цифрами бессмысленно.

Гость||

Манипуляции статистикой. Надеюсь, что где-то есть реальные цифры и решения принимаются исходя из них.

Гость||

В том то и суть,что численность населения в каждом регионе разные!

Гость||

Гость писал(a):

где-то есть реальные цифры
Безусловно, они есть. Но решения приниматься будут не исходя из цифр, а по ситуации.

Гость||

В Саратовской области численность населения в 2 раза больше. Как считают непонятно

Гость||

Гость писал(a):

Дайте статистику на 100000 населения!
Глупости пишешь. Придётся сравнивать и площадь областей,

то есть плотность населения. И долю городского населения и т.д.

Гость||

Гость писал(a):

Дайте статистику на 100000 населения!

Глупости пишешь. Придётся сравнивать и площадь областей,

то есть плотность населения. И долю городского населения и т.д.

Гость||

Гость писал(a):

Глупости пишешь. Придётся сравнивать и площадь областей,

то есть плотность населения. И долю городского населения и т.д.

Да ты дурачок.

Гость||

Если в Пензе тест на вирусимогут сдать только65+,то в районах только избранные,а в деревнях вообще болееют и помирают только от возраста

Гость||

Гость писал(a):

в деревнях вообще болееют и помирают только от возраста
начиная с 45

Гость||

А в Пензе смертность больше всех. У них 190 на 17 с хвостикомм заболевших, а у нас 140 на 12300 заболевших. Лечить не хотят и не умеют, ноют только.

Гость||

14.40 На17 тыс. с хвостиком

Имя: Гость
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