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Общество

«Билайн» представляет связь по-новому - «Связь Z»

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«Билайн» запускает «Связь Z» - новый продукт для поколения Z, созданный в концепции Zero waste.

«Билайн» первым запустил конструктор бессрочных пакетов интернета, минут и SMS. «Связь Z» - это совершенно новый подход к потреблению услуг и сервисов в сфере мобильной связи, который поможет выработать привычку осознанных покупок и в других сферах жизни.

«Мы живем в обществе потребления: у людей с каждым днем появляется все больше возможностей, многие совершают «покупки ради покупок», а со временем приобретают все больше лишнего и ненужного. Пользователи нового продукта «Связи Z» покупают только то, что им нужно, и столько, сколько нужно. И расходуют все до последней минуты и мегабайта. Наше предложение в концепции Zero waste - это стремление к более осознанному образу жизни», - пояснил вице-президент, директор по продукту «Билайн» Максим Свердлов.

В новом продукте «Связь Z» пакеты интернета, минут и SMS впервые в «Билайн» стали по-настоящему несгораемыми - их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

Пользователь «Связи Z» может подобрать для себя подходящий пакет для комфортного серфинга в интернете - 10, 30 или 50 ГБ, любители долгих разговоров могут подключить пакет на 100 или 300 минут, а привыкшие к простым текстовым сообщениям - пакет из 100 SMS.

Выбрать можно любое количество пакетов услуг: один, несколько или все сразу - в зависимости от необходимости и потребности. Или же не покупать, если они не нужны. Любой пакет оплачивается при его подключении.

Для тех, кто хочет «зависать» в любимых сервисах без ограничений, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, которые стали еще удобнее: их можно подключать по необходимости - и на день, и навсегда.

Можно выбрать одну из четырех платных опций, чтобы пользоваться любимыми сервисами, не расходуя основной пакет трафика:

- безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам (TikTok (12+), Telegram (18+), Instagram (12+), «ВКонтакте» (12+), Facebook (12+), «Одноклассники» (12+), Viber (18+), WhatsApp (12+) и т. д.);

- безлимитный доступ к YouTube (18+);

- полностью безлимитный интернет, которым можно делиться с другими устройствами;

- безлимитные звонки на номера «Билайн».

Опции также можно выбрать с учетом потребностей - одну, несколько, все сразу - и сочетать их с пакетами услуг, чтобы получить свою «Связь Z».

При подключении «Связи Z» для клиентов предусмотрено несколько дополнительных бонусов: безлимитный TikTok бесплатно на три месяца и подарки в приложении «Билайн ТВ» (12+) - подборка блокбастеров, сериалов и познавательного контента для поклонников свежих новинок среди поколения Z в бесплатной подписке «Кино + ТВ».

Подключить «Связь Z» можно в один клик на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн». Там же доступна более подробная информация о продукте.

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