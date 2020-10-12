Виновнику ДТП в Иссе назначили дополнительное наказание

12.10.2020 | 10:04

В Пензенской области суд изменил приговор, вынесенный водителю, по вине которого пострадал пассажир.

18 мая 2019 года 24-летний житель Тамалы попал в ДТП на улице Огарева в Иссе: он не уступил дорогу автомобилю, имевшему преимущество, и выехал на встречку, где машины столкнулись.

Девушка виновника аварии, находившаяся в салоне, получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Дело по факту ДТП рассматривалось в Иссинском районном суде. При назначении наказания служители Фемиды учли активное способствование расследованию преступления, частичное признание вины и частичную компенсацию морального вреда потерпевшей.

В итоге 6 августа 2020 года тамалинца приговорили к одному году ограничения свободы.

Районный прокурор посчитал, что суд необоснованно не лишил водителя прав, ведь молодой мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда изменила приговор суда первой инстанции и назначила гражданину в качестве дополнительного наказания лишение права управления транспортными средствами на 1 год», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.