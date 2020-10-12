Пензенцев предупредили об отключении холодной воды

12.10.2020 | 12:14

ООО «Горводоканал» предупредил пензенцев об отключении холодной воды. Ресурс перестанут подавать в связи с ремонтом на насосной станции водопровода «Бессоновская». Специалисты заменят там запорную арматуру D 300 мм и на разводящих сетях водоснабжения.

Холодное водоснабжение отключат в домах на улицах Аустрина, Байкова, Депутатской, Каштановой (и в проездах), Лунинской, Можайской (и в проездах), Нестерова (и в проездах), Совхоз Победа, Северополянской (и в проездах), Сормовской, Сумской (и в проездах), Компрессорной, а также в проезде Сурикова и СНТ «Южный».

Воды не будет с 8:00 до 22:00.

«Выполнение ремонта необходимо для обеспечения бесперебойной работы насосной станции в зимний период», - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

На время отключения в социально значимые объекты по заявкам организуют подвоз технической воды.

По вопросам, касающимся аварийных ситуаций на уличных сетях холодного водоснабжения и водоотведения, пензенцы могут обратиться по номеру круглосуточной аварийно-диспетчерской службы ООО «Горводоканал» 32-13-50.