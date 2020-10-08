44% от всех зараженных коронавирусом в области - пенсионеры

08.10.2020 | 11:33

В четверг, 8 октября, на совещании в правительстве Пензенской области обсудили предупреждение распространения коронавируса.

По оперативным данным, в регионе 44% от общего числа инфицированных (на 7 октября - 11 555) - это пенсионеры. Более половины заразившихся за все время (55,5%) живут в Пензе, остальные - в Кузнецке, Заречном и районах области.

«По расчету Министерства здравоохранения РФ для оказания помощи жителям Пензенской области необходимо 652 инфекционные койки. Для госпитализации больных с подтвержденным диагнозом в регионе используется 14 медицинских организаций, развернуто 1 740 коек», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

8 октября в Сурском крае зарегистрировали еще 105 заболевших, их общее количество стало равняться 11 660. 9 453 человека уже выздоровели, 137 скончались.