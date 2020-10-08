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Общество

44% от всех зараженных коронавирусом в области - пенсионеры

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В четверг, 8 октября, на совещании в правительстве Пензенской области обсудили предупреждение распространения коронавируса.

По оперативным данным, в регионе 44% от общего числа инфицированных (на 7 октября - 11 555) - это пенсионеры. Более половины заразившихся за все время (55,5%) живут в Пензе, остальные - в Кузнецке, Заречном и районах области.

«По расчету Министерства здравоохранения РФ для оказания помощи жителям Пензенской области необходимо 652 инфекционные койки. Для госпитализации больных с подтвержденным диагнозом в регионе используется 14 медицинских организаций, развернуто 1 740 коек», - уточнили в пресс-службе областного правительства.

8 октября в Сурском крае зарегистрировали еще 105 заболевших, их общее количество стало равняться 11 660. 9 453 человека уже выздоровели, 137 скончались.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Т. Е. Коек у пензы в три раза больше нормы?

Гость||

Конечно так. Пенсионеры самая по болезням, приобретенным за всю жизнь, категория.

Кого и когда лечили у нас, если даже обратишься к врачу?

То не могут диагноз поставить, то лекарств нет.

А когда обнародуют патологоанатомический диагноз, то ,ой мама, как же они жили до сих пор.

Ковид помог диагноз поставить (простите)

Гость||

Это потому что только к пенсионерам приезжают брать анализ , не пишите бред

Гость||

Все пишут, врачей даже дождаться не могут, а официальный ответ по-прежнему, что всё нормально, всего хватает...как будто люди слепые/глухие...уже даже не смешно

Гость||

Патологоанатомический диагноз почти у всех один -это сердечная недостаточность, чтобы статистику региона по онкологии не портить (и не поспоришь, т.к. любой труп это остановка сердца)

Гость||

Всё правильно. Те, кто чаще всего ходит в поликлиники и лежит в стационарах. Те, кто уже нахватали хронических заболеваний. Всё и рассчитано на пенсионеров, их слишком много. Необходимо выявлять у них вирус и ликвидировать.

Гость||

Вот ещё и ярмарку для них проведут!

Гость||

Госаиталь забит, 4 гор.больница забита, в КИМ по блату.Больных распихивают по районам- 1ч20 мин. от города.Кто эти больные, чем болеют ? Городу же всего нужно 600 коек.И где фактические показатели смертности, кто поверит в то что у нас неделю не умирают.В Москве с их возможностями 50, а у нас тишина.

Имя: Гость
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