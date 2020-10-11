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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще четыре школьника

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В воскресенье, 11 октября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 110 новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

В этот день, как и накануне, наблюдается несостыковка данных оперштаба и портала стопкоронавирус.рф, который заявляет о 128 заболевших.

Среди новых пациентов - четверо детей школьного возраста: 7, 8 и 13 (двое) лет.

В Пензе зарегистрировали 58 инфицированных, в Мокшанском районе - 11, в Кузнецком - 9, в Пензенском - 6, в городе Заречном - 5, в Бессоновском районе - 4, в Лопатинском и Наровчатском - по 3, в Земетчинском и Городищенском - по 2, в Спасском, Никольском, Сосновоборском, Камешкирском, Неверкинском, Иссинском и Лунинском - по 1.

Общее количество заболевших - 11 987 (среди них несовершеннолетних - 662), выздоровевших - 9 619, умерших - 139 (65 мужчин и 74 женщины).

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А на сайте стопкороновирус,128 человек.Кому верить?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщил о 110 новых случаях заражения
По данным стопкоранавирус.рф 128 в Пензенской области. Опять несостыковочка.

Гость||

Видимо промахнулись с датами, когда и как соврать в очередной раз) врачи по телефону консультируют, тесты нпзначают в произвольном порядке видимо, вот и статистикой управляет оперштаб, как ему захочется.

11 октября 10:17

Самый принципиальный вопрос при сдаче теста на COVID-19 - это вопрос времени, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Не случайно я задала вопрос о тестах. В августе этого года сама перенесла коронавирусную инфекцию, была госпитализирована. При этом сдала три теста на коронавирус, но они оказывались отрицательными. А в стационаре выяснилось, что у меня уже начались осложнения, и был диагностирован COVID-19 в острой форме. Об этом я потом написала статью. Аналогичная история с тестами была и у многих моих знакомых. В чем причина?

"Необходимо учитывать такой момент, - разъяснила Анна Попова, - при тестировании берут мазок из носа. И если человек обратился не в первый день заболевания, а позже, возбудитель может уже гнездиться в легких. Есть также данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться. Так что если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса.

И если человек обратился поздно, то возбудитель может уже гнездиться в легких. И вируса в носу уже нет.

Это первый возможный вариант. Есть и второй.

"У нас сегодня уже есть данные, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки отличается значительно, - говорит Анна Попова. - Например, на задней стенке глотки концентрация вируса больше, чем в носовой полости. Если обратиться на второй, третий день, тем более через неделю после начала заболевания, то вируса в носу просто может уже не быть".

Таким образом, самый принципиальный вопрос - это вопрос времени проведения обследования, обращает внимание Анна Попова: "Поэтому нужно обращаться к врачу при первых симптомах. Если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса".

Вот тогда лабораторная диагностика даст более достоверн

Гость||

Почему не 128, как на сайте "стопкоронавирус"?

Гость||

А у нас к врачу при первых симптомах на прием попать невозможно. Родственники на этой неделе просидели до 12 дня в поликлинике на Стасова, так и не принялись. На тот момент болел один из семьи, а через день и второй заболел. По телефону назначили лечение) здорово, правда?)

Гость||

Гость писал(a):

Почему не 128, как на сайте "стопкоронавирус"?
А вчера на стопкоронавирус было 110, а Пензаинфором писала про 128.

Гость||

Гость|11.10.2020 12:26|

penzainform.ru писал(a):

сообщил о 110 новых случаях заражения

По данным стопкоранавирус.рф 128 в Пензенской области. Опять несостыковочка.

Это может вчера? У них вчера 110 было, потом 128. Надо же 110 тоже куда-то всунуть

Гость||

короче они сами запутались

Гость||

им 2 цифры разрешили 110 и 128,вот и меняют местами

Гость||

Школа-рассадник заразы. Класс закрывают на карантин по орви, но мазки у детей берут? У соседей мальчик заболел, 39 темп, врач сразу сказала-антибиотик, орви, мазок не брала, упорхнула моментом. Раньше говорили - 3 дня без антибиотика, пусть организм сам борется, а сейчас- прям сразу пейте.

Гость||

А в школе таких с типа ОРВИ по несколько чел в классе. А потом? Всё по домам

Гость||

Отпустите детей на каникулы и оставьте в саду дежурные группы! Меньше инфекций домой разнесут и врачей немного разгрузят!

Гость||

Врачей не хватает катастрофически, на вызовы не приходят, мазки не берут, в поликлиниках очереди, на КТ очередь огромная! Но при этом ничего не делается, чтобы хоть как-то облегчить врачам работу и высвободить немного времени! Хотя бы с детьми решите уже вопрос и примите хоть какие-то меры.

Гость||

Стоп Коронавирус: 110 (10.10.20)+ 128 (11.10.20) = 238, Оперштаб Пенз. области: 128 (10.10.20)+ 110 (11.10.20) = 238. Это пример действия переместительного (коммутативного) закона сложения: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Математика 2-ой класс. Оценка - 5.

Гость||

Почему еще никто не кричит, что вируса нет, он не опасен для подавляющего большинства людей, дайте детям учиться нормально? Ситуация ведь реально паршивая, больницы не справляются, врачей не дождешься, мазки не берут, заболевших с каждым днем больше. Нужны уже какие-то меры. И статистику бы реальную еще узнать...

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Имя: Гость
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