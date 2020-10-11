В Пензенской области коронавирусом заразились еще четыре школьника

11.10.2020 | 12:15

В воскресенье, 11 октября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 110 новых случаях заражения коронавирусом в регионе.

В этот день, как и накануне, наблюдается несостыковка данных оперштаба и портала стопкоронавирус.рф, который заявляет о 128 заболевших.

Среди новых пациентов - четверо детей школьного возраста: 7, 8 и 13 (двое) лет.

В Пензе зарегистрировали 58 инфицированных, в Мокшанском районе - 11, в Кузнецком - 9, в Пензенском - 6, в городе Заречном - 5, в Бессоновском районе - 4, в Лопатинском и Наровчатском - по 3, в Земетчинском и Городищенском - по 2, в Спасском, Никольском, Сосновоборском, Камешкирском, Неверкинском, Иссинском и Лунинском - по 1.

Общее количество заболевших - 11 987 (среди них несовершеннолетних - 662), выздоровевших - 9 619, умерших - 139 (65 мужчин и 74 женщины).