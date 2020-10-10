В зареченской МСЧ-59 не хватает медицинского персонала

10.10.2020 | 11:27

В Заречном медсанчасть № 59 остро нуждается в кадрах. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил портал «Город Z».

В медучреждении не хватает прежде всего младшего медицинского персонала. Новым сотрудникам предстоит работа в «красной зоне». Им положены стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19.

«Специальной подготовки или образования младшему медицинскому персоналу не нужно. Единственное требование - отсутствие серьезных хронических заболеваний», - отмечает портал.

Желающих занять вакансии просят звонить в МСЧ-59 по номерам: 60-47-89, 60-52-64.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в закрытом городе достигла пиковых значений. На 9 октября в МСЧ-59 находилось 80 зареченцев, всего там готовы принять 92. В связи с увеличением числа заразившихся перинатальный центр планируют перепрофилировать под госпиталь для пациентов с COVID-19, создав 60 дополнительных коек.