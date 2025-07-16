Здоровье сердобчан проверят на специальной беговой дорожке

16.07.2025 | 20:36

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина начали диагностировать болезни сердечно-сосудистой системы с помощью нового оборудования.

Для медучреждения закупили «Тредмил-тест» стоимостью более 1 000 000 рублей. Это беговая дорожка с биологической обратной связью.

«В ходе процедуры пациент совершает движения, а врач в этот момент проводит электрокардиографическое исследование. Каждые несколько минут наклон дорожки и темп больного повышаются, что позволяет диагностировать нарушения сердца, не видимые на обычной электрокардиограмме в спокойном состоянии», - рассказал главный врач больницы Андрей Малахов.

Дорожку установили в дневном отделении реабилитации медучреждения, добавили в минздаве Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Сердобской центральной районной больнице появился велоэргометр. Это современный диагностический аппарат, который поможет выявить заболевания сердца и сосудов на ранних стадиях.