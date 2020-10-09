В Заречном перинатальный центр вновь подготовят для больных COVID-19

09.10.2020 | 12:27

В Заречном уровень заболеваемости коронавирусом превысил пиковые значения. К 16 октября МСЧ-59 может быть полностью заполнена инфицированными. Об этом в пятницу, 9-го числа, сообщил портал «Город Z» со ссылкой на начальника медучреждения Андрея Капустина.

«Весной самое большое количество пациентов, находившихся на амбулаторном лечении, доходило до 380, а в стационаре тогда лечились 82 человека. Сейчас же амбулаторно получают лечение 430 горожан, а максимальное число пациентов инфекционного отделения буквально пару дней назад достигало 84. И уровень заболеваемости пока только растет», - цитирует медика портал.

В настоящий момент МСЧ готова принять 92 горожан с коронавирусом. Больницы Пензы переполнены, поэтому зареченцев перестали туда отправлять. Нагрузка на инфекционное отделение, таким образом, возросла.

Поэтому перинатальный центр закрытого города вновь начали готовить к закрытию и перепрофилированию под госпиталь для заразившихся. На базе медучреждения планируют создать 60 дополнительных коек для таких пациентов.

Аналогичная ситуация сложилась в Заречном в конце мая. Из-за большого числа инфицированных МСЧ-59 оказалась на грани 100%-й заполненности. Пациентов приготовились помещать в перинатальный центр, закрытый для рожениц и переоборудованный для приема больных COVID-19. Однако к такой мере не прибегли, в конце июня медучреждение вернулось к работе.

В случае закрытия центра зареченкам придется рожать детей в Пензе.