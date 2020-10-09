Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|13:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Заречном перинатальный центр вновь подготовят для больных COVID-19

Печать

В Заречном уровень заболеваемости коронавирусом превысил пиковые значения. К 16 октября МСЧ-59 может быть полностью заполнена инфицированными. Об этом в пятницу, 9-го числа, сообщил портал «Город Z» со ссылкой на начальника медучреждения Андрея Капустина.

«Весной самое большое количество пациентов, находившихся на амбулаторном лечении, доходило до 380, а в стационаре тогда лечились 82 человека. Сейчас же амбулаторно получают лечение 430 горожан, а максимальное число пациентов инфекционного отделения буквально пару дней назад достигало 84. И уровень заболеваемости пока только растет», - цитирует медика портал.

В настоящий момент МСЧ готова принять 92 горожан с коронавирусом. Больницы Пензы переполнены, поэтому зареченцев перестали туда отправлять. Нагрузка на инфекционное отделение, таким образом, возросла.

Поэтому перинатальный центр закрытого города вновь начали готовить к закрытию и перепрофилированию под госпиталь для заразившихся. На базе медучреждения планируют создать 60 дополнительных коек для таких пациентов.

Аналогичная ситуация сложилась в Заречном в конце мая. Из-за большого числа инфицированных МСЧ-59 оказалась на грани 100%-й заполненности. Пациентов приготовились помещать в перинатальный центр, закрытый для рожениц и переоборудованный для приема больных COVID-19. Однако к такой мере не прибегли, в конце июня медучреждение вернулось к работе.

В случае закрытия центра зареченкам придется рожать детей в Пензе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото gorodz.info
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте