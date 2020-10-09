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Общество

В Пензе изменится схема движения маршруток № 27

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С понедельника, 12 октября, в Пензе изменится схема движения маршруток № 27, курсирующих между микрорайонами Арбеково и Север.

Об этом 9-го числа сообщила пресс-служба городской администрации.

«Автобусы будут следовать от остановки «Комарово» по следующей схеме: «Кольцевая» - ул. Ладожская - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - ул. 65-летия Победы - «ТЦ «Мега Пенза» - ул. 65-летия Победы - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - «По требованию» - ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) - «Дачная» - ул. Ладожская - «Комарово» и далее по маршруту», - уточнили в мэрии.

Уточняется, что изменения решили внести по просьбе жителей Пензы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уточняется, что изменения решили внести по просьбе жителей Пензы.
Как то выборочно просьбы жителей Пензы выполняются. Обычно отвечают, что сейчас все решает перевозчик. И по какому маршруту ездить и с каким интервалом и за сколько.

Гость||

Хто это такие "жители Пензы" ,на них теперь любую свинью можно повесить.

Гость||

Как теперь можно доехать с Арбекова до мясокомбината? Единственный был маршрут .на протяжение многих лет.Кого не устроил?Как теперь добраться до мясокомбината?Я считаю, что это вредительство или чья- то блаж

Гость||

Также,он едет ТУДА 18/50

Имя: Гость
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