09.10.2020 | 17:36

С понедельника, 12 октября, в Пензе изменится схема движения маршруток № 27, курсирующих между микрорайонами Арбеково и Север.

Об этом 9-го числа сообщила пресс-служба городской администрации.

«Автобусы будут следовать от остановки «Комарово» по следующей схеме: «Кольцевая» - ул. Ладожская - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - ул. 65-летия Победы - «ТЦ «Мега Пенза» - ул. 65-летия Победы - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - «По требованию» - ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) - «Дачная» - ул. Ладожская - «Комарово» и далее по маршруту», - уточнили в мэрии.

Уточняется, что изменения решили внести по просьбе жителей Пензы.