С понедельника, 12 октября, в Пензе изменится схема движения маршруток № 27, курсирующих между микрорайонами Арбеково и Север.
Об этом 9-го числа сообщила пресс-служба городской администрации.
«Автобусы будут следовать от остановки «Комарово» по следующей схеме: «Кольцевая» - ул. Ладожская - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - ул. 65-летия Победы - «ТЦ «Мега Пенза» - ул. 65-летия Победы - «По требованию» (ул. Лядова, 64) - «По требованию» - ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) - «Дачная» - ул. Ладожская - «Комарово» и далее по маршруту», - уточнили в мэрии.
Уточняется, что изменения решили внести по просьбе жителей Пензы.
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penzainform.ru писал(a):Как то выборочно просьбы жителей Пензы выполняются. Обычно отвечают, что сейчас все решает перевозчик. И по какому маршруту ездить и с каким интервалом и за сколько.