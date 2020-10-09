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Общество

Озвучена география новых случаев коронавируса в области

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В пятницу, 9 октября, в Пензенской области число случаев заражения COVID-19 достигло 11 767. Суточный прирост составил 107 человек.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, 75 пациентов прибавилось в Пензе, 10 - в Лунинском районе, 11 - в Пензенском. В Заречном зафиксировано 7 новых случаев коронавируса, по 2 - в Бессоновском и Шемышейском районах.

Детей среди заразившихся нет.

Под наблюдением специалистов находится 5 259 человек, снято с него 34 193.

В вирусологической лаборатории проверили 83 607 пациентов (всего 85 840 исследований), в лабораториях лечебной сети - 233 869 (всего 248 544 исследований). За сутки обследовали 2 920 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вадинск,Камешкир,Наровчат эта зараза стороной обходит?

Гость||

Зато про Лопатино написали что район антилидер. Посмотрели бы что в Шемышейке творится. Только и читаешь Пенза, Заречный, Пензенский район, Бессоновка, Шемышейка.

Гость||

Так то же этот вирус активировал?

Гость||

Каменка,без изменений-стыдно за такую статистику!

Имя: Гость
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