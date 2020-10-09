Сетевое издание|18+|Пятница|9 окт 2020|16:03
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Общество

Не соблюдающих карантин пензенцев оштрафуют на крупную сумму

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В пятницу, 9 октября, вернувшимся самолетом из заграничных поездок пензенцам напомнили об обязательном тесте на COVID-19 и соблюдении самоизоляции до получения его результатов.

«Граждане, прибывающие на территорию РФ воздушным транспортом, должны заполнить анкеты прибывающего на борту и форму на едином портале госуслуг в электронном виде до вылета (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия граждане должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале госуслуг», - цитирует постановление главного санитарного врача России от 18 сентября 2020 года пресс-служба регионального правительства.

Сделав тест, пензенцы должны дожидаться результата дома, соблюдая карантин и не покидая жилища. В противном случае им грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

Прецеденты в области уже были. По состоянию на 9 октября составлено 24 административных протокола, дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Гость писал(a):

будет ему штраф
"Да, хороший вопрос! Правильный вопрос! Пожалуйста, следующий вопрос..."

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сделав тест, пензенцы должны дожидаться результата дома, соблюдая карантин
Какой такой карантин? Кто его ввел? Опять должностное лицо жонглирует словами как ему хочется.

Гость||

Самоизоляция это не карантин. При карантине требования строже и ответственность выше и не только у рядовых граждан.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 9 октября, вернувшимся самолетом
А если на машине? Не надо?

Гость||

Гость писал(a):

А если на машине? Не надо?
я на велосипеде приехал из Турции, не надо, только те кто на самолете

Гость||

Гость писал(a):

я на велосипеде приехал из Турции, не надо, только те кто на самолете
Дуро ты. Человек, как и многие, через Беларусь с шенгеном по европе может ездил.

Гость||

С учетом того что тест приходит уже после того как человек умирает, то ждать не долго, а у кого отрицательный вообще не приходит- дома ждать его бесполезно.

Гость||

А что штраф то такой маленький? Надо от 150 000 до 400 000руб. или от 1 500 000 до 4 000 000руб. И пенсию желательно потом платить не надо.

Имя: Гость
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