Не соблюдающих карантин пензенцев оштрафуют на крупную сумму

09.10.2020 | 14:38

В пятницу, 9 октября, вернувшимся самолетом из заграничных поездок пензенцам напомнили об обязательном тесте на COVID-19 и соблюдении самоизоляции до получения его результатов.

«Граждане, прибывающие на территорию РФ воздушным транспортом, должны заполнить анкеты прибывающего на борту и форму на едином портале госуслуг в электронном виде до вылета (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня прибытия граждане должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале госуслуг», - цитирует постановление главного санитарного врача России от 18 сентября 2020 года пресс-служба регионального правительства.

Сделав тест, пензенцы должны дожидаться результата дома, соблюдая карантин и не покидая жилища. В противном случае им грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

Прецеденты в области уже были. По состоянию на 9 октября составлено 24 административных протокола, дела передали в суд для дальнейшего рассмотрения.