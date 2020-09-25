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Общество

Прилетевшим из-за границы пензенцам придется соблюдать карантин

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В четверг, 24 сентября, региональное управление Роспотребнадзора разъяснило пензенцам новые правила, касающиеся прибывших на территорию РФ воздушным транспортом.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, жители области должны заполнить анкету пребывающего на борту воздушного судна, а также специальную форму на едином портале госуслуг. Сделать это требуется при приобретении билета и не позднее регистрации на рейс.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале государственных услуг», - напомнили в управлении.

Пока не будут получены результаты теста, пензенцы должны оставаться на самоизоляции и наблюдать за своим самочувствием, а в случае его ухудшения - обратиться к врачу, не посещая медицинское учреждение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это распоряжкние действует давно и касается всей России, а не только Пензы, а со вчерашнего дня в него добавили изменения, по поводу самоизоляции до получения результатов.., вы даже готовые новости умудряетесь перевернуть с ноГ на голову...

Гость||

ПОТИХОНЬКУ СЦЕНАРИЙ ВЕСНЫ ВОПЛОЩАЮТ! НИЩИТА И ГОЛОД С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ГАРАНТИРОВАН!

Гость||

а у нас в Шемышейке на каронавирус брали анализ методом соскоба(ждем результатов)

Гость||

Гость писал(a):

Это распоряжкние действует давно и касается всей России, а не только Пензы, а со вчерашнего дня в него добавили изменения, по поводу самоизоляции до получения результатов.., вы даже готовые новости умудряетесь перевернуть с ноГ на голову...
Для тех кто читать не умеет копируем первый абзац "В четверг, 24 сентября, региональное управление Роспотребнадзора разъяснило пензенцам новые правила, касающиеся прибывших на территорию РФ воздушным транспортом."..

Это к размышлениям о том, кто как умеет читать, воспринимать и вообще с какой ноги встал утром.....

Гость||

Гость писал(a):

ПОТИХОНЬКУ СЦЕНАРИЙ ВЕСНЫ ВОПЛОЩАЮТ! НИЩИТА И ГОЛОД С ПРЕСТУПНОСТЬЮ ГАРАНТИРОВАН!
Вот прям голодающих совсем не видно. Нищих тоже.

Гость||

должны раздолжны, порог перешагнул вокзала и до свидоси

Имя: Гость
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