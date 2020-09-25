Прилетевшим из-за границы пензенцам придется соблюдать карантин

25.09.2020 | 08:31

В четверг, 24 сентября, региональное управление Роспотребнадзора разъяснило пензенцам новые правила, касающиеся прибывших на территорию РФ воздушным транспортом.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в регионе, жители области должны заполнить анкету пребывающего на борту воздушного судна, а также специальную форму на едином портале госуслуг. Сделать это требуется при приобретении билета и не позднее регистрации на рейс.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале государственных услуг», - напомнили в управлении.

Пока не будут получены результаты теста, пензенцы должны оставаться на самоизоляции и наблюдать за своим самочувствием, а в случае его ухудшения - обратиться к врачу, не посещая медицинское учреждение.