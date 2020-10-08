В Пензенской области ситуация с коронавирусом становится хуже

08.10.2020 | 18:20

С цифрами не поспоришь - ситуация с распространением в Пензенской области COVID-19 ухудшается. Среди антилидеров по количеству случаев выявленной коронавирусной инфекции по-прежнему остаются Заречный, Пенза и Пензенский район, а также Мокшанский, Малосердобинский, Лопатинский и Земетчинский.

«Восемь муниципальных образований, где значительный рост по сравнению со средним областным указывает косвенно на то, что в этих муниципальных образованиях профилактическая работа желает лучшего», - отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин.

Неуклонный рост новых случаев коронавирусной инфекции отмечается в регионе с 25 августа, тогда их было около 50. Этот показатель увеличился уже в два раза. За сутки в Пензенской области диагноз COVID-19 подтвердился у 105 пациентов, а за весь период пандемии - у 11 660 жителей Сурского края.

«Необходимо в общественных местах соблюдать весь режим безопасности: ношение масок, дистанция, обработка рук и так далее. Ни у кого нет волшебной палочки, ни у губернатора, ни у медиков, чтобы махнуть - и сразу у нас ситуация изменилась в лучшую сторону», - подчеркнул главный врач областного центра специальных видов помощи Сергей Рыбалкин.

Режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 15 октября включительно. И, по мнению специалистов-медиков, маловероятно, что сразу после того он будет снят.