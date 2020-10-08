В Пензенской области боррелиозом заболели 30 жителей, в том числе дети

08.10.2020 | 10:17

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области подвело итоги мониторинга нападений клещей и инфекции, передающейся через их укусы, в 2020 году.

Сезон активности членистоногих начался в середине марта, 11-го числа был зафиксирован первый случай укуса опасного кровососа.

Всего с марта по октябрь к специалистам обратилось 2 370 жителей области, пострадавших от нападения клещей, в их числе 721 ребенок. Всем была оказана стандартная медицинская помощь.

В лабораториях исследовали 2 399 членистоногих, 2 338 из них сняли с людей (19,9% кровососов были заражены боррелиями), 61 забрали из внешней среды (зараженными оказались 37,7%).

«Диагностированы 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза в 6 административных территориях области (Колышлейский, Пачелмский, Пензенский, Шемышейский районы, Кузнецк и Пенза). Среди заболевших есть 5 детей до 14 лет», - добавили в ведомстве.