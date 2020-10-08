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Общество

В Пензенской области боррелиозом заболели 30 жителей, в том числе дети

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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области подвело итоги мониторинга нападений клещей и инфекции, передающейся через их укусы, в 2020 году.

Сезон активности членистоногих начался в середине марта, 11-го числа был зафиксирован первый случай укуса опасного кровососа.

Всего с марта по октябрь к специалистам обратилось 2 370 жителей области, пострадавших от нападения клещей, в их числе 721 ребенок. Всем была оказана стандартная медицинская помощь.

В лабораториях исследовали 2 399 членистоногих, 2 338 из них сняли с людей (19,9% кровососов были заражены боррелиями), 61 забрали из внешней среды (зараженными оказались 37,7%).

«Диагностированы 30 случаев иксодового клещевого боррелиоза в 6 административных территориях области (Колышлейский, Пачелмский, Пензенский, Шемышейский районы, Кузнецк и Пенза). Среди заболевших есть 5 детей до 14 лет», - добавили в ведомстве.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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гребень||

хоть немного о настоящих болезнях а не об этом барановирусе

Гость||

А до 80-х годов и не знали про эту настоящую болезнь

Гость||

Гость писал(a):

А до 80-х годов и не знали про эту настоящую
Впервые сообщения о системном клещевом боррелиозе появились в 1975 году в США, где 1 ноября в штате Коннектикут, в небольшом городке Олд-Лайм (отсюда и название заболевания), были зарегистрированы случаи этой болезни.

Имя: Гость
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