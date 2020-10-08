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Общество

Пензенских дачников просят помнить о безопасности даже в конце сезона

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Чтобы вывезти остатки урожая с приусадебных участков, у пензенских дачников времени немного. Речь идет о тех садоводах, которые пользуются общественным транспортом.

Закрытие пассажирских перевозок запланировано на 18 октября. Это будет последний день работы автобусов на дачных направлениях. Проект постановления главы администрации Пензы находится на согласовании в прокуратуре Ленинского района.

«Посчитали, что это будет оптимальная дата завершения дачного сезона. Пассажиропоток в последние дни падает. Сейчас у нас автобусы ездят по средам, субботам, воскресеньям», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

В 2020-м в связи с распространением коронавирусной инфекции дачный сезон начался позже, чем в предыдущие годы. Только 1 мая садоводов организованно повезли на загородные участки. Люди были довольны, что наконец-то смогут поработать на земле, вырастить морковь, лук, томаты.

«Обо всем забываем, обо всех болячках. Радостно нам на даче», - отметила женщина.

Летом трудились не покладая рук, пережили несколько природных катаклизмов в виде града, ливней со шквалистым ветром. И вот уже приходится прощаться со своим садовым хобби.

«Радует, что до 18-го автобусы. Но я не успеваю даже в январе», - рассказал мужчина.

Представители управления транспорта и связи, которые курируют дачные перевозки, настоятельно рекомендуют пассажирам-садоводам в оставшиеся дня использовать маски, перчатки.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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