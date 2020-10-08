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Общество

Еще более сотни пензенцев подхватили коронавирус

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В Пензенской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Данные на четверг, 8 октября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 105 больных. Их общее число достигло 11 660.

За последние сутки в России было выявлено 11 493 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. 2 954 (25,7%) из новых пациентов не имеют клинических проявлений недуга.

Накануне, 7 октября, стало известно о выявлении 101 заражения в Пензенской области. Число 100 было превышено впервые за 4 месяца. В последний раз более сотни диагнозов за сутки поставили в июне.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

С прибавлением!

Гость||

Спасибо, и вас тоже!

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

день города и выборы не зря прошли.

Гость||

Готовят к карантину

Гость||

где волшебная вакцина?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.10.2020 11:35|

день города и выборы не зря прошли.

Зачем надо было проводить все это, и другие мероприятия? Последствия были вполне ожидаемы, пандемия не прекращалась. Такое даже не назовешь беспечностью руководства города и области.

Гость||

Иван Александрович, на Пензаинформ, у Вас в Инстаграм ( я не говорю уже про количество жалоб офлайн) уже столько сообщений- абсолютно конкретных, с датами, номерами поликлиник, явно не фейки - о том, что врачей катастрофически не хватает, не приходят на вызовы несколько дней, лечат по телефону....Почему нам до сих пор говорят при этом, что "медицина справляется"? Ну уже всем очевидно, что нет...у всех есть родные/знакомые в такой ситуации, по городу информация распространяется быстро, да даже здесь уже столько обращений! Когда будут приниматься какие-то реальные меры? Какого количества заболевших надо дождаться?

Гость||

При чем здесь руководство области? Решение о посещении мероприятий каждый решает сам, насильно никого не тащат

Гость||

Гость писал(a):

При чем здесь руководство области? Решение о посещении мероприятий каждый решает сам, насильно никого не тащат
Да не скажите... По-разному бывает.Это в первую очередь касается работающих.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.10.2020 11:38|

где волшебная вакцина?

Тут один всех дураками называл, говоря, президент сказал в сентябре будет, вот и ждите сентября. Уже половина октября прошла, а в результате один трёп по телеящику!

Гость||

С прибавлением!

Не стирай комментарий, модер.

От этого же убавиться!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.10.2020 11:45|

При чем здесь руководство области? Решение о посещении мероприятий каждый решает сам, насильно никого не тащат

Зачем было вообще проводить все эти массовые мероприятия: праздники двора, день варенья и т.д. в период пандемии?

Гость||

Гость писал(a):

Готовят к карантину
карантина пенза не переживет

Гость||

Да не было еще нигде карантина, была только самоизоляция.

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Имя: Гость
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