Еще более сотни пензенцев подхватили коронавирус

08.10.2020 | 11:31

В Пензенской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Данные на четверг, 8 октября, опубликовал портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 105 больных. Их общее число достигло 11 660.

За последние сутки в России было выявлено 11 493 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. 2 954 (25,7%) из новых пациентов не имеют клинических проявлений недуга.

Накануне, 7 октября, стало известно о выявлении 101 заражения в Пензенской области. Число 100 было превышено впервые за 4 месяца. В последний раз более сотни диагнозов за сутки поставили в июне.