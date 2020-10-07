Зареченская школа перешла на дистанционное обучение из-за COVID-19

07.10.2020 | 17:57

В Заречном школу № 226 закрыли на карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника городского департамента образования Елену Аникину, новая инфекция подтвердилась у 13 учеников и нескольких сотрудников учреждения.

Ребята будут учиться в режиме онлайн с 7 по 15 октября.

«Уже сегодня в первой половине дня по согласованию с главным санитарным врачом Заречного детей стали распускать по домам, а в помещениях начали проводить дополнительные дезинфицирующие мероприятия», - цитирует портал Елену Аникину.

На данный момент, кроме школы № 226, в закрытом городе на карантине находятся ученики 3 классов и воспитанники 7 групп детских садов.