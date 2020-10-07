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Общество

В Пензенской области продолжает расти количество случаев ОРВИ

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В Пензенской области за неделю, с 28 сентября по 4 октября, специалисты зарегистрировали 3 162 случая острой респираторной вирусной инфекции. Это на 5,5% больше, чем на предыдущей.

Данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора в среду, 7 октября.

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 11,4%», - отметили в ведомстве.

Большое число случаев заражения зафиксировали в Нижнеломовском, Колышлейском, Сосновоборском, Спасском, Земетчинском, Мокшанском, Каменском, Белинском районах, Кузнецке, а также в Сердобском, Пензенском и Тамалинском районах.

В областном центре за неделю с симптомами респираторной инфекции к медикам обратились 1 855 человек.

По состоянию на 5 октября на карантин по причине ОРВИ полностью закрыли одну школу в городе Белинском и 90 классов в других образовательных учреждениях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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