Пьеса стресса: как на настроение пензенцев влияет больная щитовидка

07.10.2020 | 09:00

Депрессия, недосып, усталость и переедание - к сожалению, многие привыкли воспринимать разбитое состояние как нормальное, обвиняя в его появлении внешние обстоятельства. Тем не менее иногда дело совсем не в них. Ответ может дать щитовидная железа.

Щитовидка отвечает за обмен веществ в организме. Она находится в шее, под гортанью. Неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи - это перечень того, что могут вызвать болезни щитовидной железы, и он далеко не полный.

Часто данные симптомы приписывают стрессу от работы, учебы, проблем в семье и других факторов, не подозревая, что ответ на самом деле находится внутри организма. Стресс сам по себе не приводит к развитию заболеваний щитовидной железы. Его признаки могут оказаться не реакцией на эмоциональные нагрузки, а говорить о нарушении функции щитовидки.

Для некоторых пар это может стать интересным открытием. Порой причиной агрессии и плохого настроения у партнера может быть именно болезнь щитовидной железы, а не, например, проблемы на работе.

До 31 октября во всех отделениях лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет всего один день. В состав комплекса входит определение трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента берут кровь из вены, взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Разъяснить результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13, звонок бесплатный по всей России.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В Пензенской области лабораторные отделения «Гемотест» находятся в селе Засечном, на Радужной улице, 6, в Пензе на улицах Мира, 63, пом. 2, Пушкина, 43а, Тернопольской, 10, пом. 7, а также в Заречном на улице М. В. Проценко, стр. 15.