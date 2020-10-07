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Общество

Пензенцам объяснили, почему автобус № 1 не идет до Совхоза-техникума

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В среду, 7 октября, Управление транспорта и связи Пензы отреагировало на запрос о работе автобусов № 1.

«Обещали, что автобус № 1 будет ходить от больницы № 4 (Согласие) до Совхоза-техникума. В итоге он ходит до Окружной. Почему его маршрут не продлили до Совхоза-техникума? И нельзя ли продлить маршрут до остановки «Согласие»? Там есть где развернуться», - такое обращение поступило в редакцию PenzaInform.ru от жителей областного центра.

В документе, пришедшем из управления и подписанном и. о. начальника Михаилом Глушковым, говорится, что таковым было решение перевозчика.

«Согласие от перевозчика о продлении маршрута № 1 до остановки «Совхоз-техникум» не получено», - уточнил Глушков.

Кстати, так же мэрия Пензы объяснила стоимость проезда и провоза багажа в этих автобусах в размере 27 рублей - как в маршрутках.

«В соответствии с законодательством решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров и провоз багажа за одну поездку по регулярному маршруту № 1 «Больница» - «Ул. Мира» автобусами большого класса принимает компания-перевозчик - ООО «Компания Дилижанс», - сообщили ранее в пресс-службе администрации.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В документе, пришедшем из управления и подписанном и. о. начальника Михаилом Глушковым, говорится, что таковым было решение перевозчика.
А управление транспорта что нибудь теперь решает? Для чего налогоплательшики содержат целое управление? Перевозчики сами решают где, с каким интревалом и по какой цене ездить.

Гость||

А чем у нас занимаются чиновники управления транспорта?

Гость||

Почему-почему, потому что Засека сгорела!

Имя: Гость
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