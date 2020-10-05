В мэрии Пензы рассказали, кто повысил тариф в автобусе № 1

05.10.2020 | 17:27

Завышение стоимости проезда в пензенском автобусе № 1 - решение перевозчика. Об этом заявили в администрации города в понедельник, 5 октября.

Отдавать за билет 27 рублей, как в маршрутке, некоторые пензенцы не согласны.

«Недавно между Шуистом и Западной Поляной вместо маршрутных такси пустили автобусы большой вместимости. Сегодня проехала на нем от памятника Первопоселенцу до Дома офицеров и была шокирована тем, что цена проезда - 27 рублей, тогда как в других автобусах - 23. Мы привыкли к тому, что нужно платить эту сумму в маршрутках - юрких и быстрых, на которых можно оперативно добраться из точки А в точку Б. Но почему те же деньги берут в неповоротливом медлительном автобусе, если учесть, что вместимость его гораздо больше?» - написала в редакцию PenzaInform.ru горожанка по имени Елизавета.

Пассажирка автобуса напомнила, что местные власти обещали в этих автобусах льготный проезд.

«Компенсировать затраты на перевозку льготников перевозчикам должен городской бюджет. В данном случае получается, что за них платят пассажиры без льгот - по четыре рубля с носа. А если транспортная компания получает компенсацию еще и из казны, то эта часть ее доходов увеличивается вдвое», - рассуждала Елизавета.

В мэрии Пензы прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«В соответствии с законодательством решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров и провоз багажа за одну поездку по регулярному маршруту № 1 «Больница» - «Ул. Мира» автобусами большого класса принимает компания-перевозчик - ООО «Компания Дилижанс», - сообщили в пресс-службе администрации.