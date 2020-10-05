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Общество

В мэрии Пензы рассказали, кто повысил тариф в автобусе № 1

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Завышение стоимости проезда в пензенском автобусе № 1 - решение перевозчика. Об этом заявили в администрации города в понедельник, 5 октября.

Отдавать за билет 27 рублей, как в маршрутке, некоторые пензенцы не согласны.

«Недавно между Шуистом и Западной Поляной вместо маршрутных такси пустили автобусы большой вместимости. Сегодня проехала на нем от памятника Первопоселенцу до Дома офицеров и была шокирована тем, что цена проезда - 27 рублей, тогда как в других автобусах - 23. Мы привыкли к тому, что нужно платить эту сумму в маршрутках - юрких и быстрых, на которых можно оперативно добраться из точки А в точку Б. Но почему те же деньги берут в неповоротливом медлительном автобусе, если учесть, что вместимость его гораздо больше?» - написала в редакцию PenzaInform.ru горожанка по имени Елизавета.

Пассажирка автобуса напомнила, что местные власти обещали в этих автобусах льготный проезд.

«Компенсировать затраты на перевозку льготников перевозчикам должен городской бюджет. В данном случае получается, что за них платят пассажиры без льгот - по четыре рубля с носа. А если транспортная компания получает компенсацию еще и из казны, то эта часть ее доходов увеличивается вдвое», - рассуждала Елизавета.

В мэрии Пензы прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«В соответствии с законодательством решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров и провоз багажа за одну поездку по регулярному маршруту № 1 «Больница» - «Ул. Мира» автобусами большого класса принимает компания-перевозчик - ООО «Компания Дилижанс», - сообщили в пресс-службе администрации.

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Гость||

Да мы уже поняли, что перевозчики сами назначаю цену, а мэрия ничего поделать не может.

Гость||

извиняйте капитализм и рынок диктует свои правила.

Гость||

Через месяц отменят и вернут жоповозки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В мэрии Пензы прокомментировали сложившуюся ситуацию.

«В соответствии с законодательством решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров и провоз багажа за одну поездку по регулярному маршруту № 1 «Больница» - «Ул. Мира» автобусами большого класса принимает компания-перевозчик - ООО «Компания Дилижанс», - сообщили в пресс-службе администрации.

Это что за бред?Цену устанавливает и утверждает ГОСУДАРСТВО!Где там у нас СК РФ?????

Гость||

Зачем нам тогда вообще мэрия нужна? Совсем опухоли там? Ещё наглости хватает что-то объяснять!

Гость||

Это игра перевозчика. Не дайте себя обмануть. Они хотят вернуть на маршрут № 1 маршрутки и ликвидировать троллейбусы в 2021 году.

Гость||

ЛЮДИ!!! Это пробный камушек. ЗНАЧИТ СКОРО ВО ВСЕХ АВТОБУСАХ ПОВЫСЯТ,если промолчите...

Гость||

Не шумите выборы то прошли, ВЫ хотели этого

Гость||

Гость писал(a):

Это что за бред?Цену устанавливает и утверждает ГОСУДАРСТВО!Где там у нас СК РФ?????
Фиксированная цена устанавливается только на маршрутах с регулируемым тарифом. В 2020 году к таковым относятся только троллейбусы. На 2021 троллейбусы в постановлении не упоминаются и маршруты с регулируемым тарифом тоже. Так что начинается у перевозчиков вольница.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В соответствии с законодательством решение об установлении тарифа на перевозку пассажиров и провоз багажа за одну поездку по регулярному маршруту № 1 «Больница» - «Ул. Мира» автобусами большого класса принимает компания-перевозчик - ООО «Компания Дилижанс», - сообщили в пресс-службе администрации.
... и только глубоковрожденное чувство социальной справедливости, любви и уважения к горожанам не дает им установить стоимость проезда 50, 70 или 100 рублей. Хотя по закону они имеют на это полное право.

Гость||

Госдеп США ?

Гость||

Гость писал(a):

Это что за бред?Цену устанавливает и утверждает ГОСУДАРСТВО!Где там у нас СК РФ?????
У нас не ГОСУДАРСТВО, а КОЛОНИЯ США!

Гость||

Да, и где только телефоны берут?

Гость||

Гость писал(a):

На 2021 троллейбусы в постановлении не упоминаются и маршруты с регулируемым тарифом тоже.
Речь об этом постановлении:

В Пензе утвержден документ планирования регулярных перевозок на 2020–2022 годы

Документ планирования регулярных перевозок Пензы на 2020–2022 годы утвержден постановлением городской администрации №1381, которое подписал исполняющий обязанности мэра Виталий Макаров.

Согласно документу, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам намечено осуществлять, как и раньше, по 53 муниципальным маршрутам: №№1, 1Т, 2А, 4, 5, 5К, 6, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 81, 82С, 85, 88Т, 89, 93, 99.

В постановлении указано, что в 2020 году планируется заключение муниципального контракта на период до 31 декабря по шести троллейбусным маршрутам — №№1, 2, 6, 7, 8 и 9.

В 2021 году предполагается заключение муниципального контракта на период до 1 июня по шести автобусным маршрутам — №№ 54, 66, 70, 82С, 1 и 28. На всех предусмотрена работа транспорта большой вместимости.

Документом определено, что в 2020 году планируется проведение открытого конкурса на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам: до 15 октября — по автобусам №28, в течение 180 дней со дня прекращения действия ранее выданного свидетельства — по маршруткам №89.

В постановлении содержится информация о намерении изменить вид регулярных перевозок по маршрутам №№54, 66, 70, 82С, 1 и 28. Если в настоящее время они осуществляются по нерегулируемым тарифам, то до 1 июня 2021 года для них намечено ввести регулируемые. Однако сделана оговорка, что это произойдет при наличии согласия от перевозчика на изменение вида регулярных перевозок до истечения срока действия ранее выданного свидетельства.

Кроме того, из документа следует, что в 2020 году планируется отмена маршруток №№5К, 9, 71 и 81. Срок отмены — до 31 декабря.

В разделе постановления об открытии новых маршрутов содержится информация только об одном — автобусном №28, при этом обозначен срок — до 15 октября.

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