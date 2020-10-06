Зареченцам сообщили, когда тепло начнет поступать в жилые дома

06.10.2020 | 15:36

Администрация Заречного сообщила, когда в жилые дома закрытого города начнет поступать тепло.

Это случится в среду, 7 октября, «в связи с понижением температуры наружного воздуха», объяснили в органе местного самоуправления. Соответствующее постановление подписано в администрации Заречного.

С того же дня ресурс начнут подавать в здания городских предприятий и организаций.

27 сентября в ЗАТО отопление дали в школах, 21-го - в детских садах и больницах.

В Пензе отопительный сезон стартовал 28 сентября. По данным на 6 октября, запущено 59 ЦТП, 646 многоквартирных домов, 51 школа, 70 детских садов, 5 учреждений допобразования. Подключение систем подачи тепла будет проходить в течение 15 дней - до 12 октября.