В Заречном назвали дату включения отопления в школах

25.09.2020 | 14:16

В пятницу, 25 сентября, на сайте администрации Заречного появилось объявление о том, что отопление в школах закрытого города появится 27-го числа.

Соответствующее постановление подписал глава ЗАТО Олег Климанов.

Ранее сообщалось, что с 21 сентября батареи стали теплыми в детских садах и больницах. Такое решение приняли «в связи с понижением температуры наружного воздуха».

В Пензе подготовка к пуску тепла находится в завершающей стадии. По состоянию на 25 сентября социальные объекты готовы практически на 100%, многоквартирные дома - на 98,3%. Гидравлические испытания проведены в полном объеме.

18 сентября губернатор Иван Белозерцев заявил, что из-за коронавирусной инфекции отопительный сезон в регионе может начаться раньше.