Толпа без масок у фонтана: минздрав отреагировал на жалобу пензячки

06.10.2020 | 09:32

В понедельник, 5 октября, региональный минздрав прокомментировал сообщение пензячки, возмущенной собранием большого количества людей на Фонтанной площади.

Вечером 4-го числа к новому объекту на улице Московской пришли десятки горожан: жителей предупредили, что с 5 октября гидротехническое сооружение закроют на консервацию, и они решили полюбоваться последним в этом году светомузыкальным шоу.

«Я ничего не понимаю... Собрали опять толпу, губернатор обязал соблюдать дистанцию 1,5 метра, маски, перчатки, где все это??? Больницы переполнены, уже класть в Пензе некуда, в область везут», - высказала свое мнение пользовательница по имени Татьяна. Сообщение она оставила в группе PenzaInform.ru в Instagram.

«Уважаемая Татьяна, здравствуйте. Распространение новой коронавирусной инфекции, безусловно, внесло и вносит свои коррективы в привычную работу лечебных учреждений. Да, на данный момент статистика по ковиду в регионе с тенденцией увеличения роста заболевших и, по всей видимости, рост заболеваемости будет продолжаться. Главное сейчас - вести себя разумно, не паниковать и соблюдать меры безопасности», - ответил представитель областного минздрава с официального аккаунта ведомства.

Уточняется, что в регионе есть все необходимое для оказания своевременной качественной и высококвалифицированной медицинской помощи. «Фактически у нас в 15 медицинских организациях развернуты 1 740 инфекционных коек», - добавил представитель.

Утром в понедельник стало известно, что начало подготовки фонтана к зиме отложили из-за благоприятных погодных условий. Он будет работать до 9 октября. Возможно, в этот день на Московской вновь состоится незапланированное массовое мероприятие.