В Пензе назвали дату закрытия нового фонтана на консервацию

29.09.2020 | 14:43

Со следующей недели новый фонтан на улице Московской в Пензе перестанет радовать горожан. Об этом стало известно во вторник, 29 сентября, на совещании в мэрии.

Замглавы администрации Олег Денисов сообщил, что закрытие гидротехнического сооружения предварительно намечено на 5 октября.

«После этого фонтан будет законсервирован до наступления следующей весны», - уточнили в пресс-службе городской думы.

Обновленный фонтан открыли 5 сентября. Его запуск после реконструкции стал ключевым событием празднования 357-летия города.

Некоторое время объект огорчал пензенцев. Их возмущало, что фонтан, ради которого многие приезжают в центр из других районов, не действует: ни в динамическом режиме, ни под музыку - никак.

В мэрии поясняли, что отключение временное, оно связано с необходимостью прочистить фильтры. 24 сентября фонтан заработал в прежнем режиме.