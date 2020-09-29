Сетевое издание|18+|Вторник|29 сен 2020|15:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе назвали дату закрытия нового фонтана на консервацию

Печать

Со следующей недели новый фонтан на улице Московской в Пензе перестанет радовать горожан. Об этом стало известно во вторник, 29 сентября, на совещании в мэрии.

Замглавы администрации Олег Денисов сообщил, что закрытие гидротехнического сооружения предварительно намечено на 5 октября.

«После этого фонтан будет законсервирован до наступления следующей весны», - уточнили в пресс-службе городской думы.

Обновленный фонтан открыли 5 сентября. Его запуск после реконструкции стал ключевым событием празднования 357-летия города.

Некоторое время объект огорчал пензенцев. Их возмущало, что фонтан, ради которого многие приезжают в центр из других районов, не действует: ни в динамическом режиме, ни под музыку - никак.

В мэрии поясняли, что отключение временное, оно связано с необходимостью прочистить фильтры. 24 сентября фонтан заработал в прежнем режиме.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

На РЕМОНТ?

Гость||

только открыли и на консервацию...

Гость||

почему там луживезде

Гость||

Ура! Не будет литься вода на улицу Горького!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.09.2020 15:03|

почему там луживезде

дырявый фонтан

Гость||

penzainform.ru писал(a):

закрытие гидротехнического сооружения предварительно намечено на 5 октября.
а открытие когда будет?

Гость||

и фонтан на карантин уйдет !

Гость||

Только открыли халтуру с архитектурным экскриментом как уже и хорошо что закрывают, а этого чуда-коня либо во двор Губернатора либо к Администрации либо вообще куда либо..

Гость||

И чудо-коня законсервируете, пожалуйста. Насовсем

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте