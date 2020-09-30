30.09.2020 | 12:52

В среду, 30 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru позвонила жительница Пензы, назвавшаяся Елизаветой.

«Недавно между Шуистом и Западной Поляной вместо маршрутных такси пустили автобусы большой вместимости. Сегодня проехала на нем от памятника Первопоселенцу до Дома офицеров и была шокирована тем, что цена проезда - 27 рублей, тогда как в других автобусах - 23. Мы привыкли к тому, что нужно платить эту сумму в маршрутках - юрких и быстрых, на которых можно оперативно добраться из точки А в точку Б. Но почему те же деньги берут в неповоротливом медлительном автобусе, если учесть, что вместимость его гораздо больше?» - возмутилась пензячка.

Пассажирка автобуса напомнила, что городские власти обещали в этих автобусах льготный проезд.

«Компенсировать затраты на перевозку льготников перевозчикам должен городской бюджет. В данном случае получается, что за них платят пассажиры без льгот - по четыре рубля с носа. А если транспортная компания получает компенсацию еще и из казны, то эта часть ее доходов увеличивается вдвое», - рассуждает Елизавета.

Она завершила свою эмоциональную речь надеждой на то, что в автобусах 1-го маршрута большую часть пассажиров составят льготники, а меньшую - те, у кого нет альтернативы в выборе транспорта при перемещении с Шуиста на Западную Поляну или обратно. Потому что до центра из обоих микрорайонов можно добраться за те же 27 рублей маршрутками.

Нововведение в транспортной системе города обсуждается и в социальных сетях. В одной из пензенских групп размещено фото наклеенного на стекло объявления: «Стоимость проезда и провоза багажа 27 рублей».

«Неделю назад приехала из Севастополя, там проезд и в автобусах, и в маршрутках 20 руб.! Троллейбус - 19 руб., а если по карте, то 17 руб.!!! Это при том, что топливо там дороже, чем у нас в Пензе. Откуда у нас такие цены на проезд, господа власть имущие?» - вырвался крик души у одной из участниц обсуждения.

Другая пензячка критикует график работы автобусов.

«Какому «умному» человеку пришла эта идея в голову??? По маршруту курсирует теперь 10 автобусов с интервалом 20 минут!!!!! 20, Карл!!!!! А если попадешь в обеденное время, то ждать придется все 40 минут (как мне сегодня). Уехать я пыталась с Шуиста на Западную Поляну, добираться с пересадками не хотелось».

«Можно написать «Такси» и брать по 150», - мрачно пошутил третий комментатор.