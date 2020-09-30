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Глас народа | В автобусе № 1 пензенцев возмущает цена проезда и график работы

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В среду, 30 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru позвонила жительница Пензы, назвавшаяся Елизаветой.

«Недавно между Шуистом и Западной Поляной вместо маршрутных такси пустили автобусы большой вместимости. Сегодня проехала на нем от памятника Первопоселенцу до Дома офицеров и была шокирована тем, что цена проезда - 27 рублей, тогда как в других автобусах - 23. Мы привыкли к тому, что нужно платить эту сумму в маршрутках - юрких и быстрых, на которых можно оперативно добраться из точки А в точку Б. Но почему те же деньги берут в неповоротливом медлительном автобусе, если учесть, что вместимость его гораздо больше?» - возмутилась пензячка.

Пассажирка автобуса напомнила, что городские власти обещали в этих автобусах льготный проезд.

«Компенсировать затраты на перевозку льготников перевозчикам должен городской бюджет. В данном случае получается, что за них платят пассажиры без льгот - по четыре рубля с носа. А если транспортная компания получает компенсацию еще и из казны, то эта часть ее доходов увеличивается вдвое», - рассуждает Елизавета.

Она завершила свою эмоциональную речь надеждой на то, что в автобусах 1-го маршрута большую часть пассажиров составят льготники, а меньшую - те, у кого нет альтернативы в выборе транспорта при перемещении с Шуиста на Западную Поляну или обратно. Потому что до центра из обоих микрорайонов можно добраться за те же 27 рублей маршрутками.

Нововведение в транспортной системе города обсуждается и в социальных сетях. В одной из пензенских групп размещено фото наклеенного на стекло объявления: «Стоимость проезда и провоза багажа 27 рублей».

«Неделю назад приехала из Севастополя, там проезд и в автобусах, и в маршрутках 20 руб.! Троллейбус - 19 руб., а если по карте, то 17 руб.!!! Это при том, что топливо там дороже, чем у нас в Пензе. Откуда у нас такие цены на проезд, господа власть имущие?» - вырвался крик души у одной из участниц обсуждения.

Другая пензячка критикует график работы автобусов.

«Какому «умному» человеку пришла эта идея в голову??? По маршруту курсирует теперь 10 автобусов с интервалом 20 минут!!!!! 20, Карл!!!!! А если попадешь в обеденное время, то ждать придется все 40 минут (как мне сегодня). Уехать я пыталась с Шуиста на Западную Поляну, добираться с пересадками не хотелось».

«Можно написать «Такси» и брать по 150», - мрачно пошутил третий комментатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Очень правильно сделали, что заменили консервные банки, куда порок втиснуться было нельзя, особенно в часы-пик, и которые в последнее время ездили кое-как, особенно по вечерам, нормальными просторными чистыми автобусами. Нормально они ездят, вообще проблем не было ни утром, ни вечером ни разу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сегодня проехала на нем от памятника Первопоселенцу до Дома офицеров и была шокирована тем, что цена проезда - 27 рублей,
Причем сдерут всё до копейки, что едешь 1 остановку, что от конечной до конечной. Дураки что ли там сидят, не могут регулировать цены. Пешком ходим, и многие так. Зато ныть будут потом, что не окупается, надо цены поднимать, мааааалло.

Гость||

Платите и не мычите.

Гость||

А чем вы недовольны? Вы же за это голосовали.

Гость||

Гость писал(a):

А чем вы недовольны? Вы же за это голосовали.
тож,часто задаюсь этим вопросом.стадо выбрало пастуха,стадо не довольно его политикой.абсурд.

Гость||

Его не дождёшься, он едет раз в 40 минут!!! И стоит как маршрутка!! Ужас

Гость||

У 1 автобуса там кучи дублёры маршрутки

Гость||

Не, ну как хотите, маршрутки - значит маршрутки. Только сами же просили большие автобусы, а теперь возмущаетесь...

Гость||

Сколько всего билетов в день возит 1 автобус?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А если транспортная компания получает компенсацию еще и из казны, то эта часть ее доходов увеличивается вдвое», - рассуждает
Пора вводить уже уголовную ответственность для быдла, за попытку посчитать деньги в карманах уважаемых людей.

Гость||

В карманах жуликов.

Гость||

Может 149 пустим автобус?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы привыкли к тому, что нужно платить эту сумму в маршрутках - юрких и быстрых, на которых можно оперативно добраться из точки А в точку Б. Но почему те же деньги берут в неповоротливом медлительном автобусе, если учесть, что вместимость его гораздо больше?» - возмутилась пензячка.
Эта пензячка совсем на голову бо-бо или эта статья крик души транспортных магнатов которые хотят вернуть православные маршрутки на маршрут № 1.

Гость||

Государство должно диктовать правила игры ,а не частники,а у нас мало того что все перевозки отданы без контрольно в частные руки ,а точнее захвачены рейдерами,так ещё и контролирующие эти перевозки конторы частные как ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ" ОГРН: 1075837001921.Учредители:ТЮГАЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 100% 10 тыс.р.

ООО "КОРПОРАЦИЯ ДИЛИЖАНС" и ООО "КОМПАНИЯ ДИЛИЖАНС" Учредители и там ,и там :

ТЮГАЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 50% 5 тыс.р.

ФОМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 50% 5 тыс.р.

Центр Управления Движением частная контора которая принадлежит Дилижансу и контролируется семейством Тюгаевых!!!! Но это ещё не все ,ООО "ПЕНЗА-ГЛОНАСС" Учредитель ДЖУРАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВ 100% 10 тыс. р. ,который является учредителем ООО Автокомбинат ,входит в альянс с Дилижансами ,а руководит Автокомбинатом Фомин Андрей Владимирович /тот самый депутат и старший брат Олега Фомина/.И это ещё не все ООО "ПЕНЗА ГЛОНАСС ПЛЮС" Учредитель ФОМИНА ОЛЬГА ЛЬВОВНА 100% 10 тыс.р. ,она ещё и является учредителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ" ,т.е. полный контроль над общественными перевозками в городе осуществляет не управление транспорта города Пензы ,а группировка Фоминых-Тюгаева-Джураева и примкнувшие к ним семейство бывшего губернатора в лице Кривозубова и Н.Бочкарёвой!Проверяйте вся информация в открытом доступе.

Гость||

одна возмущается но не все.

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Имя: Гость
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