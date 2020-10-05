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Общество

«Новые старшие»: как живет поколение людей старшего возраста

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Проектная лаборатория Young Old, которая занимается созданием сервисов для людей старшего возраста, в период пандемии, весной 2020 года, провела большое исследование, в фокусе которого - ценности, образ жизни и практика коммуникации людей старшего поколения, активно включенных в цифровую среду. «Билайн» выступил партнером проекта, дополнив результаты обезличенными данными «Билайн.Аналитики».

Выяснилось, что «новые старшие» очень активно пользуются интернетом, и уровень их «диджитализации» устойчиво растет. По сравнению с предыдущим годом в 2020-м средний интернет-трафик на одного пользователя старше 60 лет увеличился на 102%.

Старшие активно используют для общения мессенджеры. В топ-3 вошли WhatsApp, Viber и Skype. Средний объем интернет-трафика по сравнению с 2019 годом увеличился на 129% среди пользователей старшего возраста, проживающих в российских городах-миллионниках.

Пандемия стала очевидным стимулом к их освоению: за март - апрель использование мессенджеров выросло на 73% по сравнению с январем - февралем. Особенно за это время увеличился средний трафик в приложении для видеозвонков FaceTime - почти в 3 раза.

Вопреки стереотипам, «новых старших» можно найти не только в «Одноклассниках»: многие используют разные соцсети, снимают сторис для Instagram и ведут блоги на YouTube.

Самыми популярными приложениями по уровню потребляемого трафика у этой категории абонентов в период самоизоляции стали Facebook (+32%), «ВКонтакте» (+27%) и «Одноклассники» (+20%).

Любопытно, что старшие активно осваивают соцсети как рабочий инструмент для своего профессионального развития: продвижения бизнеса, монетизации хобби, поиска занятий и курсов для обучения.

Кроме того, большая часть опрошенных хочет регулярно расширять круг знакомств и общения, но при этом отмечает сложности в поиске новых партнеров.

Старшие активно пользуются современными технологиями: за прошедший год использование сервисов знакомств среди данной аудитории выросло на 71% (в период самоизоляции опять всплеск - рост на 29%). Однако опыт использования сайтов знакомств и дейтинговых приложений у большинства из них негативный: они расцениваются старшими как небезопасные, с неадекватной выборкой кандидатов и не способствующие развитию общения и конструктивному диалогу.

Исходя из особенных требований к общению у «новых старших» команда Young Old при поддержке «Билайна» объявила о старте разработки платформенного решения Older для знакомств и поиска единомышленников среди пользователей 60+ по всей России.

Полная версия исследования доступна на myolder.ru.

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