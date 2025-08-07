В России импортозаместили оборудование на линиях связи

07.08.2025 | 13:04

МегаФон с помощью российских DWDM-мультиплексоров запустил магистральную линию связи между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре. Скорость передачи данных там составляет 100 Гбит/с. Для оператора это первый инфраструктурный проект такого масштаба, в котором задействовано отечественное оборудование.

Запуск коммуникационного канала протяженностью более 400 километров позволил повысить гибкость и надежность магистральной сети в регионе.

При выборе технического решения специалисты прежде всего руководствовались требованиями к производительности, масштабируемости и совместимости с существующей инфраструктурой. По итогам испытаний выбор был сделан в пользу DWDM-оборудования российской компании, которое по ряду параметров превосходит зарубежные аналоги.

Технология DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) позволяет увеличить пропускную способность оптических линий за счет передачи множества каналов на разных длинах волн по одному волокну. Маршрутизаторы на линии распределяют сигналы и усиливают их.

Сложность проекта заключалась в неоднородной структуре кабельной трассы: участок включал в себя волокна разных типов, для которых не подходят стандартные решения.

Инженеры МегаФона совместно со специалистами производителя провели уникальные расчеты параметров DWDM-системы и ее компонентов, включающих транспондеры и оптические усилители, которые компенсируют возможное затухание сигнала. Такой подход позволил точно адаптировать оборудование.

«Запуск новой магистральной линии - часть реализации нашей долгосрочной стратегии по развитию сети на Дальнем Востоке, она стала важным участком магистрали, соединяющей крупнейшие узлы в регионе. Вместе с партнерами мы смогли не только обеспечить высокую скорость передачи данных, но и сохранить возможность масштабирования DWDM-системы на данном направлении до 800 Гбит/с. Мы продолжим последовательно внедрять это решение и в других частях магистральной сети по всей стране, что позволит нам укреплять надежность инфраструктуры и нарастить технологическую независимость», - отметил директор по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

Реклама. Заказчик - ПАО «МегаФон».