Без интернета: назван примерный перечень ресурсов белого списка

Список доверенных ресурсов, которые будут доступны россиянам при отключении интернета, может появиться до конца 2025 года, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на эксперта. В этом перечне предположительно будут портал госуслуг, маркетплейсы, заказ такси, банкоматы и суверенный мессенджер МАХ.

В целях безопасности мобильный интернет отключают во многих регионах. Впервые это сделали во время репетиции и проведения парада Победы в Москве. Жителей и гостей столицы заранее оповестили и рекомендовали пользоваться Wi-Fi.

«В некоторых регионах людей не предупреждали, ограничивая доступ в интернет по фактической необходимости. Якобы это связано с атаками дронов, которые ориентируются в пространстве с помощью сотовой сети», - отмечает «Парламентская газета».

В Минцифры РФ разработали схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений, точнее к ряду сервисов. Она согласована с операторами связи, сообщил 7 августа глава ведомства Максут Шадаев.

«То есть, когда происходит блокировка мобильного интернета, пользователи смогут, используя специальный механизм авторизации - так называемую капчу, получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов», - заявил министр.

Перечень таких доверенных ресурсов и технологии, которые обеспечат безопасный доступ к ним, могут появиться до конца 2025 года, уточнил «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Андрей Свинцов. «Технологически это уже возможно. Но когда речь идет о террористических угрозах, должна быть отработана каждая мелочь, ведь безопасность - первый приоритет», - пояснил он.

По словам Свинцова, будут доступны экстренные службы, государственные порталы, услуги банков, операторов сотовой связи, такси, служб доставки, онлайн-магазинов. Должны работать банкоматы.

Отдельно он отметил национальный мессенджер МАХ. «Там есть возможность общаться только с верифицированными контактами, это безопасно и важно для людей в условиях неопределенной ситуации, поэтому мессенджер может стать таким доверенным ресурсом», - допустил Свинцов.

Источник — фото pxhere.com
